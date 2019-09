Cocu boos: "Het is een ernstige zaak en er zullen sancties volgen"

Derby County-manager Phillip Cocu moet het de rest van het seizoen stellen zonder zijn aanvoerder Richard Keogh.

De centrumverdediger liep dinsdagavond een zware knieblessure op na een dronkemansrit met zijn ploeggenoten Tom Lawrence en Mason Bennett. Cocu is boos op het drietal en kondigt disciplinaire sancties aan.

Na een uit de hand gelopen teamuitje stapte Keogh in de auto bij Lawrence, die met te veel drank op achter het stuur zat. Hij reed zijn auto in de prak en werd gearresteerd voor rijden onder invloed, net als ploeggenoot Bennett. Beiden moeten zich op 15 oktober voor de rechter verantwoorden. Keogh werd niet gearresteerd, maar heeft wel de meest ernstige kwetsuur overgehouden aan het ongeluk. Donderdag krijgt Cocu op een persconferentie de vraag of de 33-jarige Keogh moet vrezen voor het einde van zijn carrière, nu hij zo'n lange tijd uit de roulatie zal zijn.

Lees beneden verder

"Het is nog te vroeg om het daarover te hebben, maar aangezien hij de rest van het seizoen mist, is het een heel ernstige blessure", maakt de oefenmeester van de nummer achttien van de Championship duidelijk. "We raken met Richard een belangrijke speler kwijt en dat is een big deal. We moeten er als team mee zien om te gaan. Er zijn individuele misstappen begaan en we hebben al aangegeven dat er consequenties zullen volgen. Het is een ernstige zaak en er zullen disciplinaire sancties volgen."

Het incident en de daaropvolgende blessure zijn Keogh volgens Cocu niet in de koude kleren gaan zitten. "Het heeft een enorme persoonlijke impact op hem", verzekert de Nederlander. "Hij is ontzettend down, want hij beseft wat het voor hem betekent. Ik denk dat hij de verantwoordelijkheid wel voelt. De meer ervaren spelers moeten altijd opstaan en verantwoording nemen."

Cocu staat met Derby County op een teleurstellende achttiende plek na acht speelronden in de Championship. De ploeg won dit seizoen pas één competitiewedstrijd. Komend weekend is Birmingham City, de nummer elf van de ranglijst, de volgende tegenstander.