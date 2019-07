Coady: "Ik heb alles te danken aan the Wolves"

De verdediger is tijdens de voorbereiding actief in China, waar eigenaren Fosun hun hoofdkantoor hebben, en hij is klaar voor het komende seizoen.

Het is een teken van hoe er voor staat wanneer er een megastore wordt geopend in Shanghai's prestigieuze Bund Finance Centre, in het hart van het commerciële district van de stad. Het is een duidelijk teken van de omvang van de ambities van de Chinese eigenaren, gezondheids- en financiële conglomeraat Fosun, wiens eigen hoofdkantoor naar de megastore is.

Het is een enigszins surrealistisch beeld om het beroemde en traditionele logo van the Wolves overal te zien. Niet alleen op de replica-shirts, maar ook op modieuze tops, t-shirts en andere kledingstukken die je maar kunt bedenken. Op een plek ingeklemd tussen enkele van de meest iconische wolkenkrabbers ter wereld, in een van 's werelds rijkste steden.

"Het is gek", zegt clubaanvoerder Conor Coady. "Het is gek om te denken waar de club drie of vier jaar geleden stond. Het is gek om te zien wat Fosun met de club heeft gedaan en waar ze het naartoe hebben gebracht."

"Het is geweldig om een Wolves-winkel in China te zien."

Lokale fans staan in rijen voor een tafel, elk met een shirt in de handen en wachtend op Diogo Jota, Rúben Neves of Wily Boly om het te signeren. Namen en nummers dit seizoen voor alle Premier League-teams worden geleverd door Avery Dennison, evenals smart sleeve badges, die fans toegang geven tot exclusieve content, inclusief wedstrijdtickets.

Later zal er een WWFC Fashion Outnight worden bijgewoond door de ploeg en manager Nuno Santo Espirito. Beroemde televisie- en filmsterren poseren voor een reusachtig, verlicht Wolves-logo voor de iconische skyline van Shanghai.

Fosun is misschien niet de eerste Chinese partij die investeert in voetbal, maar ze maken de verloren tijd wel goed. Het is duidelijk aan het geld dat aan deze reis wordt besteedt dat Fosun van de partij is, waar andere overzeese eigenaren het gesprek voeren.

"De eigenaren zijn ongeloofelijk geweest sinds de eerste dag dat ze bij de club kwamen", zegt Coady. "Het was geweldig toen ze voor het eerst binnenkwamen. Ze wilden het goede doen met de club en dat wist je. Als je zulke eigenaren ziet, is het fantastisch om er deel van uit te maken."

"Wij hebben heel, heel veel geluk voor een speler als ikzelf en een paar andere jongens die er eerder waren, om er echt deel van te zijn en betrokken te zijn."

Het lijkt misschien een beetje surrealistisch voor the Wolves om dergelijke aandacht op het internationale toneel te hebben, maar alles is mogelijk. Fosun is dodelijk serieus geweest in zijn zoektocht om the Wolves te helpen naar de top van de Engelse teams, alleen achter de grote zes, waarvan er vorig jaar vier werden verslagen door Wolverhampton in de Premier League.

"Dat is iets dat we dit seizoen moeten verbeteren", zegt Coady over de wedstrijden tegen de mindere ploegen van de competitie.

"Het draait allemaal om verbetering. We zullen kijken naar de wedstrijden waarin we vorig seizoen problemen kenden en waar we verschillende dingen in de wedstrijd moesten doen om te winnen en er beter in te worden. Zo simpel is het."

"Maar ook om de consitentie te behouden in de wedstrijden tegen de zogenaamde grotere teams. We kijken er naar uit. Het wordt nog moeilijker dit seizoen, dat weten we, maar we zijn er klaar voor. We kunnen niet wachten om te beginnen."

Wolverhampton is hier samen met , en voor twee voorbereidingswedstrijden in het kader van de Premier League Asia Trophy, in Shanghai en Nanjing, nauwelijks twee weken voor hun allereerste -kwalificiatiewedstrijd. Er zijn verplichtingen waaraan moet worden voldaan; het team van Black Country moet het merk van Shanghai worden.

De sleutel voor het komende seizoen is het vermijden van de valkuilen van , die het seizoen als zevende eindigde, en worstelde met Europees voetbal dat van invloed was op hun voorbereiding.

"Burnley deed het fantastisch goed in wat ze dat jaar deden", zegt Coady.

"Het goede is dat we op dergelijke dingen kunnen terugkijken en zoveel mogelijk van hen kunnen leren."

"We deden het toen we promoveerden naar de Premier League. We deden het toen de manager aan de slag ging, in het Championship en alles omhelsden. We gaa nu niet veranderen."

Wolverhampton zal het seizoen ingaan met een bekend team, maar ze hebben zich deze zomer nog niet versterkt met nieuwe spelers. Raúl Jiménez is definitief overgenomen van , maar het is wachten op andere nieuwe gezichten, waardoor er meer concurrentie onstaat in de ploeg.

"We kijken naar het team dat we hebben en ik denk dat we een fantastisch team hebben", zegt Coady. "De club zal kijken naar wie ze willen vastleggen en we zullen ze met open armen ontvangen zoals we dat altijd doen. We zullen ervoor zorgen dat we klaar zijn om te strijden op alle fronten."

"Voor ons gaat het er gewoon om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor volgende week. Het is een enorme wedstrijd voor ons en een waar we niet op kunnen wachten."

De verwachting om hoger te eindigen dan ze zevende plek is een moeilijke opdracht voor the Wolves , met of zonder nieuwe aankopen, maar dat is de uitdaging voor Coady.

"We willen niet teveel druk op onszelf uitoefenen", zegt hij.

"Het enige dat we willen doen, is het afgelopen seizoen verbeteren. Als we dat kunnen doen, is het goed. Fosun heeft een fantastische ambitie. Als je op het moment betrokken bent bij Wolverhampton Wanderers, is het een spannende tijd."

Dankzij de prestaties van Coady tijdens zijn eerste volledige Premier League-seizoen werd hij in verband gebracht met het nationale team. De Engelse bondscoach Gareth Southgate hebben nog geen contact gehad, geeft hij toe, maar hij is bereid om te laten zien wat hij kan als de kans zich aandient.

"Ik zal nooit te ver vooruit kijken", zegt hij.

"Engeland is het hoogtepunt van de carrière van een Engelsman. Ze bereikten de halve finale van de , de halve finale van het WK. Het is zo'n moeilijk team om in terecht te komen, dus ik zal nooit zeggen ik wil dit, ik wil dat."

"Als het zou komen zou het fantastisch zijn, maar ik zal niet te ver vooruit kijken."

Coady heeft een lange weg afgelegd sinds hij de beslissing nam om te verlaten voor een kans op speeltijd in een eerste team elders.

"Toen ik Liverpool verliet, wist ik dat ik moest vertrekken", zegt de verdediger.

"Het was een grote stap, maar het was iets dat ik moest doen. Veel mensen vroegen of het moeilijk was, het was niet moeilijk. Het was iets dat ik moest doen om te verbeteren en beter te worden als voetballer."

"Om nu te spelen bij een club als Wolverhampton is absoluut geweldig. Ik heb alles te danken aan the Wolves en wat ze de afgelopen jaren hebben gepresteerd. Ze hebben me niet alleen op het veld geholpen, maar ook om een beter persoon te worden."