Clyne na 'frustrerende tijd' bij Liverpool: "Dat is gewoon teleurstellend"

Nathaniel Clyne wordt door Liverpool tot het einde van het seizoen verhuurd aan Bournemouth.

De 27-jarige vleugelverdediger speelde afgelopen zaterdag direct negentig minuten mee bij the Cherries, in het met 1-3 verloren FA Cup-duel met Brighton & Hove Albion. Clyne kwam zo voor het eerst sinds lange tijd weer eens tot een volledige wedstrijd.

"Ik ben blij dat ik weer eens negentig minuten heb kunnen spelen en kijk uit naar de rest van het seizoen. De afgelopen anderhalf jaar heb ik amper minuten gemaakt en dat was ik niet gewend, omdat ik voor die tijd altijd speelde. Gelukkig is deze kans gekomen, ik hoop dat ik hier zoveel mogelijk kan spelen en blessurevrij kan blijven. Het is een hele frustrerende tijd geweest", zo tekent de Liverpool Echo op uit de mond van Clyne.



"Je weet dat je fit bent en kan spelen, maar je wordt constant niet gekozen en dat is gewoon teleurstellend. Daarom wilde ik liever op zoek naar een andere club, waar ik wel aan spelen zou toekomen. Dat is de reden dat ik hier ben en ik kijk er naar uit om hier stappen te zetten", gaat de vleugelverdediger verder. Naast Bournemouth was ook Cardiff City nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Clyne. Dat hij uiteindelijk voor een overstap naar the Cherries koos, zorgde voor woede bij Cardiff-manager Neil Warnock.



"Bournemouth heeft een geweldige manager en dat heeft me doen besluiten om hier te tekenen. Ik heb naar de speelstijl van Bournemouth gekeken en die komt overeen met die van mij. Ik heb zaterdag voor het eerst mijn ploeggenoten ontmoet, ze hebben me welkom geheten en ik kende een aantal van hen al. Ik hoop zo snel mogelijk de rechtsbackpositie te veroveren", besluit Clyne, wiens contract bij Liverpool nog loopt tot medio 2020.