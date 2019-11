"Clubs zullen Neymar-bedragen moeten betalen om Kane weg te plukken"

Harry Kane gaat Tottenham Hotspur niet op korte termijn verlaten, zo verwacht oud-verdediger Pascal Chimbonda.

De voormalige rechtsback van the Spurs, die in twee periodes voor Tottenham uitkwam, denkt dat clubs als en Paris Saint-Germain 'Neymar-achtige' bedragen zullen moeten neerleggen om Kane alsnog uit Londen weg te plukken.

Neymar maakte in 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van naar . "Als Kane op Daniel Levy afstapt en zegt: 'Meneer de voorzitter, ik wil vertrekken om bij een grote club prijzen te winnen', dan bestaat denk ik de kans dat hij Kane laat gaan", stelt Chimbonda in een interview met Gambling.com.

"Gebeurt dat echter niet, dan zie ik Harry gewoon blijven. Hij lijkt gelukkig, hij is echt een jongen van de club, de belangrijkste speler én heeft alles wat zijn hartje begeert. En misschien wordt hij bij een langer verblijf wel aanvoerder, waardoor een vertrek helemaal niet meer aan de orde is."

"Levy is een sluwe zakenman, die altijd op een slimme manier te werk gaat", vervolgt Chimbonda. "Dat hebben we gezien met de transfer van Gareth Bale naar Real. Hij heeft toen de boel lang genoeg gerekt om uiteindelijk het onderste uit de kan te halen (honderd miljoen euro, red.), wat destijds een recordbedrag was."

"Hij zal Kane dus niet zomaar laten gaan en ik denk niet dat hij onder het transferbedrag wat PSG betaalde voor Neymar wil gaan zitten. Het zal dus weer een recordbedrag worden, mocht Kane toch vertrekken."

Chimbonda denkt niet dat clubs als Barcelona, Real en PSG ervoor terugdeinzen om ruim tweehonderd miljoen euro neer te leggen voor Kane. "We hebben de laatste jaren vaak genoeg gezien dat geld geen rol speelt in de absolute top."

"Zeker niet als een topclub een bepaalde speler heel graag wil aantrekken." Kane, met een contract tot 2024 bij Tottenham, is in het recente verleden al eens gelinkt aan onder meer , en Real.

In de optiek van Chimbonda moeten de beste jaren van Kane nog komen. "Ik geloof er namelijk niets van dat zijn beste tijd al geweest is", benadrukt de Fransman. "Cristiano Ronaldo is 34 en vertoont nog steeds geen tekenen van slijtage."

"Ronaldo is na zijn 25ste alleen maar beter geworden en ik zie dat ook wel gebeuren bij Kane. De grote vraag is echter: Wordt hij er beter van door in de Premier League te blijven? Ronaldo moest Manchester United verlaten om bij Real een hoger niveau aan te tikken."