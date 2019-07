'Clubs uit de Eredivisie informeren naar PSV'er met uitzichtloze situatie'

Bart Ramselaar bevindt zich in een uitzichtloze situatie bij PSV.

Trainer Mark van Bommel zal komend seizoen wederom weinig gebruikmaken van de middenvelder, waardoor een transfer nog steeds in de lucht hangt. Diverse clubs hebben al geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Ramselaar, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Van Bommel kiest voor andere spelers op de sterkste positie van Ramselaar, die zodoende op een zijspoor is beland. Waar de middenvelder eerst nog in actie mocht komen bij Jong , moet Ramselaar door de veranderde leeftijdsregels in de zich tegenwoordig tevredenstellen met alleen trainingen bij de Eindhovenaren.



Verschillende clubs uit de hebben geïnformeerd naar Ramselaar, aldus de lokale krant. Naar verluidt zijn onder meer sc en geïnteresseerd. 'Eventuele voorstellen kunnen niet of nauwelijks te verenigen zijn met de ambities die hij heeft en het financiële plaatje dat nu geldt voor Ramselaar', zo stelt het dagblad echter. De krant geeft aan dat een transfer door diverse factoren wordt bemoeilijkt.



'De wetenschap dat hij nog een goed tweejarig contract heeft bij PSV, dat in principe ook nog een redelijke transfersom wil ontvangen en eerder niet wilde verhuren, sluit veel mogelijke wegen af.' Een stap naar het buitenland lijkt het meest voor de hand te liggen. Volgens het Eindhovens Dagblad is een vertrek 'onvermijdelijk'. 'PSV is bereid om constructief mee te denken en dat heeft Ramselaar zelf ook afgedwongen door zich correct op te stellen.'