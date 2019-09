Clubs om de tafel over beloftenteams: "Bij het publiek bestaat nog chagrijn"

Jong Ajax en Jong PSV deden in 2013 voor het eerst hun intrede in de Eerste Divisie.

Ruim zes jaar later blijkt het tweede niveau van het Nederlandse voetbal voor veel talenten een uitstekend voorportaal te zijn, daar onder meer Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donyell Malen in de Eerste Divisie speelden. Op de najaarsvergadering betaald voetbal gaat er gesproken worden over de aanwezigheid van beloftenteams in de competitie.

"Nu is de situatie zo dat de topclubs er beter van worden, de talenten zelf en het Nederlands voetbal in zijn totaliteit. Iedereen wordt er beter van, maar worden de clubs in de Eerste Divisie er ook beter van? Tot nu toe niet", zegt Marc Boele, de directeur van de Coöperatie Eerste Divisie, in gesprek met De Telegraaf .

Hij stelt dat het niveau omhoog zou gaan als andere clubs erin zouden meedelen, bijvoorbeeld door een rechtvaardigere mediageldenverdeling. Dat zou volgens Boele uiteindelijk weer leiden tot een betere ontwikkeling van de talenten van de topclubs.

"Als ik kijk naar de grote sportieve waarde die het heeft voor ontwikkeling van talent bij de topclubs, dan ben ik er persoonlijk een voorstander van dat de Jong-teams in de Eerste Divisie blijven spelen. Maar ik snap dat de overige clubs ook naar andere dingen kijken", concludeert de directeur van de Coöperatie Eerste Divisie.

Boele stelt dat een deel van de 'chagrijn' die bestond rond de beloftenteams in de voornamelijk zat in de 'vermeende competitievervalsing'. Door de nieuwe regelgeving spelen clubs nu voornamelijk in een vaste samenstelling.

"Ik denk dat bij het publiek nog steeds chagrijn bestaat over de Jong-teams, maar dat op bestuurlijk niveau bij de clubs in de Eerste Divisie zeker oog is voor het belang van talentontwikkeling voor het Nederlands voetbal", aldus Boele. "Het is bijzonder dat Frenkie de Jong nog maar drie seizoenen geleden Talent van het Seizoen was in de Eerste Divisie en nu bij speelt en basisspeler is bij het . Dat is wel iets om trots op te zijn."