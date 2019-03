'Clubloze Conte kan terug naar oude werkgever'

Antonio Conte is in beeld om weer trainer te worden van Juventus. De Italiaan had tussen 2011 en 2014 al veel succes met die club.

Corriere dello Sport meldt dat de positie van Massimiliano Allegri in Turijn niet meer zeker is. De Oude Dame heeft in de Serie A weliswaar een straatlengte voorsprong op de concurrentie, maar Juve wil ook eindelijk weer de Champions League winnen. Om dat doel te behalen werd afgelopen zomer Cristiano Ronaldo overgenomen van Real Madrid.



Zelfs Ronaldo kon echter niet voorkomen dat Juventus vorige week in de achtste finales met 2-0 verloor van Atlético Madrid, waardoor uitschakeling nabij is. Naar verluidt wordt Allegri die nederlaag zwaar aangerekend en is Conte daarom in beeld om terug te keren. Het contract van Allegri loopt trouwens na volgend seizoen af.



Antonio Conte, die in zijn spelerscarrière dertien jaar voor Juve actief was, pakte als coach van de club drie landstitels op rij. In de zomer van 2014 werd hij bondscoach van Italië en na het EK van 2016 ging de 49-jarige trainer bij Chelsea aan de slag. In zijn eerste seizoen in Engeland werden The Blues meteen kampioen.



Ook in zijn tweede jaar met Chelsea pakte Conte een prijs, namelijk de FA Cup. Toch moest de Italiaan afgelopen zomer plaatsmaken voor Maurizio Sarri, omdat de Londenaren in de Premier League vijfde werden en dus naast Champions League-voetbal grepen.