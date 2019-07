Clublegende Frank Lampard keert terug bij oude liefde Chelsea

Frank Lampard is de nieuwe manager van Chelsea, zo maken de Londenaren via de officiële kanalen bekend.

De oud-middenvelder van the Blues is de opvolger van Maurizio Sarri, die na een seizoen alweer vertrok naar . De 41-jarige Lampard komt door middel van een compensatiesom over van Derby County en tekent een driejarig contract op Stamford Bridge.



Lampard was van 2001 tot 2014 als speler actief voor . De oud-middenvelder kwam in totaal tot 648 wedstrijden voor de topclub uit Londen, waarin hij 211 keer het net wist te vinden. Met dit aantal goals is Lampard all-time topscorer van Chelsea. De oud-international won veertien prijzen met de club, waaronder drie landstitels en de (2012).



July 4, 2019

Lampard speelde na zijn vertrek in 2014 nog voor FC en alvorens hij in 2017 een punt achter zijn loopbaan zette. De Engelsman stapte vervolgens het trainersvak in en werd in 2018 aangesteld als manager van Derby County. Met de Championship-club bereikte hij de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. In de eindstrijd op Wembley bleek het Aston Villa van Anwar El Ghazi nipt te sterk voor, die waarschijnlijk nu in zee gaan met Phillip Cocu."Ik ben ongelooflijk trots dat ik als hoofdtrainer mag terugkeren bij Chelsea", zo laat Lampard weten op de clubsite. "Iedereen kent mijn liefde voor de club en de geschiedenis die wij samen delen. Mijn enige focus is nu echter de baan zou goed mogelijk invullen en de selectie voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ik ben hier gekomen om hard te werken en om nog meer successen te boeken met de club. Ik kan niet wachten om te te beginnen", aldus de oud-middenvelder."Het doet ons veel deugd om Frank in huis te halen als hoofdtrainer. Frank kent de club door en door. Vorig seizoen heeft hij laten zien dat hij een van de meest talentvolle trainers in de voetballerij is", aldus directeur Marina Granovskaia. "Na dertien jaar als speler, een periode waarin hij een clublegende werd, geloven wij nu dat het de pefecte tijd voor hem is om terug te keren. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij alle hulp krijgt die hij nodig heeft om successen te behalen."