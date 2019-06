Clubicoon van Man City kondigt pensioen aan: "Tien jaar is genoeg"

David Silva stopt na komend seizoen met profvoetbal. Dat heeft de 33-jarige middenvelder van Manchester City in de Engelse media naar buiten gebracht.

"Dit is de laatste. Tien jaar is genoeg voor mij", aldus de Spanjaard over zijn tijd bij the Citizens, geciteerd door onder meer The Guardian.



Silva sloot zich in de zomer van 2010 aan bij de Engelse topclub, nadat een bod van ruim 28 miljoen euro had geaccepteerd. De middenvelder kwam tot dusver tot 396 wedstrijden voor , waarin hij 71 keer wist te scoren en 129 assists afleverde. Silva won tot op heden elf prijzen met de topclub, waaronder vier landstitels.



"Dit is de perfecte tijd voor mij om dit te doen", aldus Silva. "City had het zelfs nog over twee extra seizoenen. Maar dit maakt de cirkel wat mij betreft rond. Tien jaar is ook een mooi rond getal. Ik zie mezelf ook niet bij een andere club voetballen tegen City. Tien jaar dus en dat was het dan", zo besluit de 129-voudig international van Spanje.