'Clubicoon topkandidaat bij Vitesse na opstappen Slutsky'

In de zoektocht naar een opvolger voor Leonid Slutsky lijkt Vitesse uit te komen bij Edward Sturing.

Volgens de Gelderlander is de clubicoon topkandidaat om het stokje van de Rus over te nemen. Slutsky stapte vrijdagavond op na de 3-2 nederlaag tegen sc . Na vijf nederlagen op rij gooide hij direct na de wedstrijd de handdoek in de ring.

Volgens het regionale dagblad vindt spoedberaad plaats bij nu Slutsky is opgestapt. Technisch directeur Mohammed Allach laat weten dat er 'intern beraad' is om 'zo snel mogelijk met een oplossing te komen'.

Sturing is een bekend gezicht in Arnhem. Hij heeft ervaring met trainen op interim-basis en leidde Vitesse twee jaar geleden nog naar Europees voetbal. Bovendien is hij beschikbaar.

Vorig seizoen maakte Sturing nog deel uit van de technische staf van Vitesse. Slutsky maakte destijds echter geen gebruik van zijn kennis. Sturing besloot vervolgens te kiezen voor een functie in opleiding, zo weet de krant.

Lees beneden verder

Het is nog onbekend of de Russen Oleg Yarovinski en Aleksei en Vasili Berezutski aanblijven in Arnhem nu Slutsky zijn taken heeft neergelegd.

"Dit is de eerste keer in mijn carrière dat een club van mij vijf keer op een rij heeft verloren", reageerde Slutsky vrijdag in gesprek met FOX Sports. "Ik heb hard gewerkt, maar ik moet ook aan de club, de spelers en de fans denken."

"Misschien dat iemand anders de boel er weer bovenop krijgt. Het was een fantastische tijd. Ik bedank de supporters van Vitesse en iedereen bij de club."