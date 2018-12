Clubicoon teleurgesteld: "Dit team is niet 19 punten slechter dan Liverpool"

Manchester United ging zondag met 3-1 onderuit op bezoek bij aartsrivaal Liverpool.

De achterstand van the Red Devils op de ploeg van Jürgen Klopp, die momenteel bovenaan de Premier League staat, is na zeventien gespeelde wedstrijden al opgelopen tot negentien punten. Clubicoon Ryan Giggs is vanzelfsprekend teleurgesteld door het resultaat op Anfield en denkt dat de nederlaag tegen the Reds exemplarisch is voor het jaar dat zijn oude club doormaakt.

"Je kan dit soort wedstrijden verliezen in een seizoen. Toen United nog regelmatig kampioen werd, verloren we ook vaak op Anfield. Zij versloegen ons zelfs ook op Old Trafford. Maar dit resultaat kan er ook nog wel bij in het huidige seizoen. Het maakt een teleurstellend seizoen eigenlijk wel af, de fans zijn natuurlijk niet blij als je ook nog van de rivaal verliest", vertelt de bondscoach van Wales aan Optus Sports .



Trainer José Mourinho is de afgelopen maanden de kop van Jut in de Engelse pers, maar Giggs is van mening dat de spelers ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen: "José krijgt veel kritiek, of dat nu terecht is of niet, maar het ligt ook bij de spelers. Hij is niet degene die de bal niet onder controle krijgt, of degene die hapt en een stomme overtreding maakt zoals Ander Herrera deed bij Sadio Mané. Het verhaal is echter wel groter dan dat. Als je in een seizoen niet kan winnen van Wolverhampton Wanderers en thuis van Crystal Palace, moet je de kritiek ook accepteren."



"De spelers die momenteel in de selectie zitten kunnen beter dan dit. De standaarden bij Manchester United zijn altijd hoog geweest en deze spelers zitten daar nu onder. De manager moet daar wel voor aangepakt worden. We hebben Romelu Lukaku en Paul Pogba op het WK op het hoogste niveau zien presteren. Daarna gingen ze terug naar hun club en lukte het niet meer. Ze staan nu negentien punten achter Liverpool, dit team is niet negentien punten slechter dan Liverpool."