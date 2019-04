Clubicoon Nathan Rutjes verlaat Roda en keert terug op Het Kasteel

Nathan Rutjes maakt na dit seizoen de overstap van Roda JC Kerkrade naar Sparta Rotterdam.

De oud-speler van beide clubs gaat bij de club uit Rotterdam aan de slag als jeugdtrainer, zo maakt de Limburgse club uit de bekend middels een persbericht. De 35-jarige Rutjes heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract op Het Kasteel.

Rutjes maakte in de zomer van vorig jaar bekend te stoppen met voetballen. Hij ging bij aan de slag als jeugdtrainer van de Onder-17 en zette zich in voor Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij. "We vinden het belangrijk dat we bij mensen hebben werken die binding met de club hebben. Ook binnen de jeugdopleiding zoeken we daarom naar een ideale mix van trainers die aan meerdere eisen moeten voldoen. Natuurlijk is het eerste criterium dat je een talentvolle trainer bent en bereid bent om jezelf te ontwikkelen", reageert Dolf Roks, hoofd jeugdopleiding van Sparta op de clubwebsite.



"We waren op zoek naar een trainer voor Sparta Onder-15 en met Nathan Rutjes, die zijn UEFA Coach A heeft behaald, halen we iemand binnen die al ervaring op heeft gedaan in de trainerswereld en daarnaast binding heeft met Sparta", aldus Roks over Rutjes, die ook bij zijn nieuwe club een rol gaat spelen in de maatschappelijke activiteiten. "De maatschappelijke rol van betaaldvoetbalclubs is enorm belangrijk en dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen", vertelt directeur Manfred Laros. "Wij hebben het afgelopen jaar een koerswijziging ingezet waarbij wij met een nieuw team en herkenbare projecten onze maatschappelijke rol willen oppakken in groot Rotterdam."



"Ik ben zeer verheugd om vanaf volgend seizoen deel uit te maken van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam", laat Rutjes weten in een reactie. "De ambities die ik heb als jeugdtrainer passen goed bij de visie van de club. Daarnaast wil ik graag, met mijn opgedane maatschappelijke ervaringen, een bijdrage leveren aan de activiteiten van De Betrokken Spartaan. Deze redenen in combinatie met mijn verleden als speler van Sparta Rotterdam hebben mij ertoe besloten om te kiezen voor Sparta Rotterdam. Ik kijk er naar uit om oude bekenden weer te zien, nieuwe betrokkenen te ontmoeten en samen met alle Spartanen nieuwe herinneringen te maken."