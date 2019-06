Clubicoon mist 'klik' met Leonid Slutsky en vertrekt: "Ik wil van waarde zijn"

Edward Sturing vertrekt uit de technische staf van Vitesse, zo weet de Gelderlander vrijdagmiddag te melden.

De clubicoon mist 'de klik' met de Russische hoofdtrainer Leonid Slutsky in Arnhem. Sturing gaat komend seizoen naar verluidt een rol bekleden als scout en wordt 'coach van de jeugdcoaches'; bij de Eredivisionist.

Het vertrek van Sturing komt niet uit de lucht vallen. De coach kon zich niet vinden in de werkwijze van Slutsky, die in alles alleen de regie voerde. 'De clubicoon had geen inbreng in de trainingen of de speelwijze', zo klinkt het. "Het is geen geheim dat er geen klik was', reageert Sturing. "Dan is het beter een andere taak uit te voeren. Ik wil van waarde zijn voor de club."



Slutsky heeft met tweelingbroers Aleksej en Vasili Berezutsky twee nieuwe landgenoten in de staf zitten. De broers stappen definitief over naar de Arnhemmers. Zij maken na een half jaar stage komend seizoen volledig deel uit van de staf. De Rus Oleg Yarovinsky blijft ook aan, net als Nicky Hofs, die assistent is. Raimond van der Gouw blijft keeperstrainer, aangezien hij zijn contract met twee jaar heeft verlengd.