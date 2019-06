Clubicoon Manchester United voorspelt helse klus en vreest het ergste

Manchester United wacht een pittige transferzomer, verwacht oud-speler Gary Neville.

De voormalige verdediger van the Red Devils stelt in gesprek met Sky Sports dat het lastig wordt voor de grootmacht om spelers als Harry Maguire van of Christian Eriksen van te strikken, aangezien veel topclubs op dezelfde spelers azen.



"Het wordt erg lastig om zaken te doen. Iedereen weet dat spelers wil halen, de prijskaartjes schieten zo omhoog. Je moet eigenlijk de spelers warm maken om naar de club te komen", vervolgt de clubicoon. "Spelers tekenen niet zomaar voor elke club. Ze doen hun huiswerk en zetten hun zaakwaarnemers aan het werk. Ze hebben waarschijnlijk wel vijftig gesprekken voordat ze ergens tekenen."



"Manchester United zal net als de rest van de clubs als een haai loeren naar grote aankopen. Het wordt lastig, want alle clubs azen op dezelfde spelers. Ze willen allemaal Maguire. Iedereen wil ook Eriksen. Er zijn wel vier of vijf clubs die hen echt wil. Ze gaan niet zomaar bij een club tekenen. Ze zullen veel nadenken en verschillende aspecten overwegen", aldus Neville, die vreest dat de club vaak zal mistasten.



Neville ziet dat door het wachten de prijs wordt opgedreven. "Het wordt een flinke klus voor Manchester United om de selectie gereed te maken voor de strijd om de titel. Hopelijk gaat dat deze transferzomer al gebeuren. Maar het gaat niet alleen om de juiste spelers halen. Het is ook van belang om van de juiste spelers afscheid te nemen", besluit de oud-verdediger.