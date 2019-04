Clubicoon bijzonder kritisch: "Tegen Ajax had Ronaldo zelfs meer kunnen doen"

Juventus wist zaterdag beslag te leggen op de landstitel door Fiorentina met 2-1 opzij te zetten.

Niet iedereen bij de Italiaanse grootmacht was in een enorme feeststemming, daar de topclub vorige week in de kwartfinales van de werd uitgeschakeld door . Clubicoon Marco Tardelli is kritisch op zowel Ronaldo als het beleid van .

Tardelli, die van 1975 tot 1985 actief was voor la Vecchia Signora , stelt dat de leiding van de landskampioen goed moet kijken naar de samenstelling van de selectie. "Juventus moet ingrijpen en de selectie beter maken", zegt de Italiaan in gesprek met Rai Sport . De voormalig verdediger annex middenvelder is blij met de komst van de nu 34-jarige Ronaldo, maar plaatst ook vraagtekens.



"Cristiano Ronaldo heeft dit seizoen misschien wel te vaak gespeeld", doelt Tardelli op de leeftijd van Ronaldo en diens invloed. "Hij is ook wel degene die veel invloed heeft op de houding van de rest van de ploeg. Tegen Ajax had hij zelfs meer kunnen doen", aldus de oud-voetballer, die ook vindt dat Paulo Dybala in de spiegel moet kijken.



De Argentijnse aanvaller wordt de laatste weken gelinkt aan een transfer, aangezien hij dit seizoen volgens menigeen niet goed uit de verf kwam. Ook is Dybala niet altijd zeker van speelminuten onder Massimiliano Allegri. "Ik denk dat sommige spelers minder inzet tonen met de komst van Ronaldo. Ze hebben moeite en lijden onbewust door zijn komst. Dybala is zo'n speler", besluit Tardelli.