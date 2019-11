Club Brugge-fans plannen Facebook-evenement na gemiste penalty Diagne

Mbaye Diagne zal met weinig plezier terugdenken aan het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (1-0 nederlaag) van woensdagavond.

De aanvaller van had de Belgen vanaf elf meter een punt kunnen bezorgen, maar hij faalde jammerlijk. Diagne haalde daarmee de woede van onder meer ploeggenoot Hans Vanaken op zijn hals, want laatstgenoemde zou bij afwezigheid van de geschorste Ruud Vormer de strafschop eigenlijk nemen.

Diagne komt via zijn Instagram-pagina met welgemeende excuses aan iedereen bij Club. "Het spijt me heel erg. Ik wilde het team helpen, maar ik heb een grote fout gemaakt. Ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Ik wil me eerst en vooral excuseren bij de coach, de aanvoerder en alle andere ploeggenoten. En natuurlijk ook bij de supporters. SORRY. Ik zal alles doen om te geven wat jullie verdienen. Het spijt me zeer, Club Brugge-familie."

Analisten Jan Mulder en Marc Degryse spraken bij Q2 over het opmerkelijke voorval omtrent Diagne. "Ik zou hem op zijn minst een tijdje negeren, net zoals dat met Jelle Vossen (wiens vrouw via Instagram kritiek uitte op trainer Philippe Clement, red.) gebeurd is", is Mulder onverbiddelijk voor Diagne. Om er gelijk een kwinkslag aan toe te voegen. "Jelle Vossen zit bij mij zondag op de bank en valt ook in."

Degryse is het met Mulder eens dat Diagne een tijdje uit de wind moet worden gehouden door Club. "Clement moet ingrijpen. Je moet Diagne nu een maandje, bij wijze van spreken, negeren en kijken hoe hij zijn gedrag eventueel verandert. Want er zijn andere jongens die ook een kans verdienen en die wel aan het geheel denken."

Een groep Club-supporters heeft een Facebook-evenement aangemaakt met de ludieke titel 'Diagne buitengooien bij Club', met 24 november als datum. Honderden mensen hebben inmiddels al aangeven dat ze daarbij aanwezig zijn en de actie is ook al honderden keren van een 'like' voorzien.