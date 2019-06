'Club Brugge akkoord met verkoop duurste speler ooit uit Belgische competitie'

Wesley Moraes vertrekt naar Aston Villa, zo weet Het Laatste Nieuws donderdagmiddag te melden.

De aanvaller, die bij de Engelse promovendus een contract ondertekent voor vijf jaar, verlaat naar verluidt voor een recordbedrag van 25 miljoen euro.

Als de overgang daadwerkelijk beklonken wordt, is Wesley samen met Youri Tielemans de duurste speler uit de Belgische competitie ooit. Tielemans ging in 2017 voor hetzelfde bedrag van naar . Ook voor Aston Villa is de transfer recordbrekend, want the Villans betaalden nog nooit zoveel voor een speler als voor Wesley.



Met de transfer van Wesley komt er een einde aan een jaar vol transfergeruchten rond de spits. Vorig jaar kon de aanvaller naar , maar besloot hij zijn contract bij de Belgische topclub te verlengen. In januari wees Club Brugge een bod van 25 miljoen euro van Guangzhou Evergrande af, terwijl ook met een aanbieding van 20 miljoen euro nul op het rekest kreeg.



Wesley werd door Club Brugge in januari 2016 overgenomen van het Slowaakse AS Trencin. De 22-jarige spits groeide uit tot een belangrijke kracht bij Blauw-Zwart , waar hij twee keer kampioen van België werd. Afgelopen seizoen scoorde de spits in alle competities zeventien keer en gaf hij negen assists.