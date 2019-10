Clownaldo? Voetbalsterren komen in de stemming voor Halloween

Cristiano Ronaldo lijkt helemaal klaar voor Halloween, getuige de video die hij op social media plaatste.

Op een filmpje op Instagram is te zien hoe Ronaldo in een eng clownpak door de gangen wandelt van . Voor de vorm heeft hij als muziek Michael Jackson's Thriller onder de beelden gezet.

Ronaldo is niet de enige die zich heeft laten inspireren door films als IT en Joker. Robert Lewandowski, die dit seizoen aan de lopende band scoort bij , kiest namelijk voor een vergelijkbare 'look'. Zijn vrouw Anna lijkt te zijn uitgedost als een soort kruising tussen een puppy en een zombie.

Mohamed Salah heeft geen moeite in een kostuum gestoken, want hij laat zichzelf zien met twee grote nepspinnen in zijn handen. "Ik doe m'n uiterste best om er eng uit te zien." Wellicht dat hij volgend jaar een betere poging doet.

Trying my hardest to look scary😬 pic.twitter.com/EYyExl7pFe — Mohamed Salah (@MoSalah) October 31, 2019

De Mexicaanse club Tigres maakte wat dat betreft veel meer indruk. Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Toluca poseerde een groot deel van het basisteam met een masker voor de teamfoto. Onder meer Batman en The Joker waren van de partij.

Het zal de tegenstander vast niet veel hebben afgeschrikt, maar Tigres won de wedstrijd wel met 1-0.