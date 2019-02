Claudio Pizarro schrijft in 96e minuut geschiedenis in Bundesliga

Werder Bremen heeft zaterdagavond ternauwernood een punt overgehouden aan het uitduel met Hertha BSC, waarin Claudio Pizarro geschiedenis schreef.

Een doelpunt in de zesde minuut van de extra tijd van de routinier bezorgde het bezoek uit Noord-Duitsland in extremis een punt: 1-1. De na een uur spelen ingevallen Pizarro, 40 jaar en 136 dagen, groeide daarmee uit tot de oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Duitse competitie.

Hertha, met Karim Rekik in de basis, werkte een soevereine eerste helft af en ging met een verdiende voorsprong de rust in. Werder, dat met Davy Klaassen aan de aftrap verscheen, maakte in de eerste 45 minuten weinig indruk en slaagde er niet in om Max Kruse of Milot Rashica in stelling te brengen. Een voltreffer van Davie Selke in de 25e minuut, na voorbereidend werk van Salomon Kalou, gaf zodoende de doorslag.



Hertha leunde in de tweede helft op de minimale voorsprong en leek de eerste zege op Werder sinds december 2013 te boeken, na vijf remises en vijf nederlagen, maar diep in de extra tijd sloeg Pizarro toe. De voor Johannes Eggestein ingevallen veteraan ontfermde zich over een vrije trap en zag hoe zijn inzet tweemaal van richting werd veranderd en tegen de touwen ging: 1-1.Pizarro, die in september 1999 zijn eerste Bundesliga-treffer maakte, brak zodoende het record van Mirko Votava, die in 1996 40 jaar en 121 dagen was toen hij scoorde voor eveneens Werder. Hertha en Werder schieten weinig op met een remise en blijven respectievelijk negende en tiende staan.