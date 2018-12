Clasie geniet weer: "En dat is wel even weggeweest"

Jordy Clasie is dit seizoen na drie jaar weer terug bij Feyenoord en heeft het naar zijn zin. "Ik geniet weer en dat is wel even weggeweest."

De 27-jarige middenvelder vond zichzelf in de zomer van 2015 rijp voor een transfer naar Southampton. De Engelsen telden vijftien miljoen euro neer voor de middenvelder, die onder toenmalig manager Ronald Koeman regelmatig aan spelen toekwam. Na het vertrek van de trainer kwam Clasie nauwelijks meer aan spelen toe en kwam hij via Club Brugge afgelopen zomer weer bij Feyenoord terecht.

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Clasie weten geen spijt te hebben van zijn transfer naar Southampton. Hij zegt zelfs blij te zijn dat hij het heeft mogen meemaken. "Want je moet het wel echt ervaren hebben. Maar er waren genoeg periodes dat ik bij mezelf dacht 'hadden we niet beter dit of hadden we maar dat'. Ja, in die periodes had ik wél twijfels over de stap. Zo eerlijk wil ik wel zijn", kijkt Clasie terug op zijn tijd in Engeland.



De middenvelder begon goed in de Premier League. "Maar Koeman vertrok na één seizoen en Claude Puel kwam. Vanaf dat moment werd het minder en minder", legt Clasie uit. "De nieuwe manager sprak helemaal geen Engels, alleen Frans. Niet dat mijn Engels in het begin nou zo top was, maar communiceren met de trainer was eigenlijk onmogelijk. Dan stap je niet zomaar even bij hem binnen om over jouw situatie te praten. Bovendien had Puel al snel laten weten dat ik gewoon niet voorkwam in zijn plannen."



Afgelopen zomer kwamen de gesprekken met Feyenoord op gang. De onderhandelingen tussen beide clubs verliepen echter moeizaam. "We waren al op trainingskamp in China geweest en het duurde maar en het duurde maar. Twee weken China, dat zag ik helemaal niet zitten. Met lood in mijn schoenen ben ik vervolgens dat vliegtuig in gestapt. Ik moest wel, de onderhandelingen tussen Feyenoord en Southampton verliepen stroef. Toen we later met Southampton in Frankrijk waren, was er eindelijk een akkoord tussen de clubs. Eindelijk. Ik wilde zo graag terug, dat zat al zo lang in mijn hoofd", aldus Clasie, die dit seizoen door Feyenoord wordt gehuurd van the Saints .



Clasie zat in Engeland regelmatig op de bank of tribune. Na het eerste seizoen nam de twijfel toe. "Begrijp me niet verkeerd, we hebben het niet alleen maar slecht gehad in Southampton. Maar als je niet speelt, gaan ergernissen zich opstapelen. Tot je op een punt komt, dat je gewoon terug wil naar Nederland of een andere stap wilt maken. Zo voelde het", aldus de middenvelder, die vorig seizoen op huurbasis voor Club Brugge speelde. Clasie wil in Rotterdam zijn oude niveau halen en mogelijk definitief terugkeren in De Kuip. "Maar het zou kunnen dat ik na het seizoen terug moet naar Southampton. Dan zal ik daar vol voor mijn kans moeten gaan. Feyenoord is mijn club, er gaat voor mij weinig boven De Kuip. Maar je hebt nooit de garantie dat je zomaar kunt blijven. Alle partijen moeten daarbij tot elkaar kunnen komen.'"