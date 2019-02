Clarence Seedorf staat open voor Ajax: "Waarom niet? Ik ben Ajacied"

Clarence Seedorf sluit niet uit dat hij in de toekomst terugkeert bij Ajax. De oud-speler is momenteel bondscoach van Kameroen.

Dinsdagavond liet hij bij De Wereld Draait Door weten dat de club uit Amsterdam hem altijd mag bellen. "Als Ajax belt neem ik zeker op", aldus de ex-trainer van onder meer AC Milan en Deportivo La Coruña. Seedorf ging na zijn loopbaan als voetballer direct aan de slag als trainer van Milan. In Nederland werkte de oud-international nog niet als trainer.

"Nee, nog niet. You never know. Waarom niet? Ik ben nog in Kameroen, dus", aldus Seedorf met een lach. Hij geeft aan niet onwelwillend tegenover een dienstverband bij Ajax te staan. "Dingen gebeuren wanneer ze moeten gebeuren", stelt Seedorf. "Het moet niet geforceerd worden. Ik sta voor alles en iedere ervaring open. Alle ervaringen heb ik gepakt en ook alles daaromheen. Ik heb in heel veel moeilijke situaties gezeten. Dat heeft me wel wat gegeven. Hopelijk kan ik wat meer gaan bouwen. Dat is wat ik nu bij Kameroen doe."



De 42-jarige Seedorf kreeg tot twee keer toe de vraag over een eventueel dienstverband bij Ajax. "Waarom niet? Ik ben Ajacied. Ik ben er opgegroeid. Alles is daar gestart. Er is niets mooiers dan dat een keer te doen als het een keer voorvalt, maar op dit moment is Ajax in goede handen", aldus Seedorf over zijn oude club, waar Erik ten Hag al ruim een jaar trainer is.