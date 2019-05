CL-succes zorgt voor rommelige voorbereiding bij Engeland op duel met Oranje

Oranje staat op 6 juni in de halve finale van de Nations League tegenover Engeland.

De voorbereiding van the Three Lions op dat duel zal niet bepaald vlekkeloos verlopen, daar de nodige internationals vijf dagen eerder in de -finale tussen en zullen staan. De aanloop naar de wedstrijd tegen Oranje belooft voor de Engelse bondscoach Gareth Southgate een flinke puzzel te worden.

Van de internationals die tijdens de laatste interlandperiode in maart, waarin Engeland eenvoudig won van Tsjechië (5-0) en Montenegro (1-5), van de partij waren, spelen Jordan Henderson, Eric Dier, Dele Alli, Danny Rose en Kieran Trippier op 1 juni de Champions League-finale in Madrid. Trent Alexander-Arnold en Joe Gomez kwamen in de afgelopen interlandperiode niet in actie, maar lijken normaal gesproken ook te kunnen rekenen op een plaats in de Engelse selectie.



Hetzelfde geldt voor Harry Kane, die momenteel met een enkelblessure kampt. De spits van Tottenham is in juni mogelijk weer hersteld voor de Champions League-finale én de halve eindstrijd van de . Ook Harry Winks is momenteel nog geblesseerd, maar zou tijdig weer fit kunnen zijn. Adam Lallana en Alex Oxlade-Chamberlain zouden tevens een uitnodiging kunnen krijgen van Southgate, al speelde eerstgenoemde zijn laatste interland in maart 2018 en keerde laatstgenoemde pas onlangs terug van een zware knieblessure.



Er bestaat daarnaast nog een kans dat ook de -finale een Engels onderonsje wordt tussen en . Die eindstrijd wordt op 29 mei afgewerkt en zou betekenen dat onder meer Ross Barkley en Ruben Loftus-Cheek pas laat beschikbaar zijn voor Southgate. Voor Ronald Koeman zal de voorbereiding een stuk rustiger verlopen, aangezien alleen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de Champions League-finale staan na de dramatische uitschakeling van door Tottenham Hotspur.



"Dat kan een zooitje worden. Stel dat twee van onze teams de finale halen, dan zouden we de spelers op z’n vroegst maandag pas terugzien voordat we op donderdag spelen", zei Southgate in maart. "We hebben ons zes maanden geleden gekwalificeerd voor deze halve finale en zien het als een prachtige kans om iets te winnen, en dan zou het misschien niet lukken om het team ook daadwerkelijk bij elkaar te krijgen. En met alle emoties die loskomen in een Champions League-finale, is het dan realistisch om te verwachten dat die spelers donderdag überhaupt zouden kunnen spelen? We zullen dat allemaal uit moeten werken als het zover is."