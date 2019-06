'City wint met contract van dertig miljoen strijd om peperduur wonderkind'

Zo'n beetje de gehele Europese top zit momenteel achter João Félix aan. Naar verluidt heeft Manchester City de beste papieren.

Dat meldt het Portugese Record. De negentienjarige aanvallende middenvelder bleef tijdens de -finale tussen Portugal en Oranje (1-0) negentig minuten op de bank. Met een gigantisch contract lijken the Citizens stadgenoot af te troeven.



Zowel als Manchester United is bereid om de afkoopclausule in het tot 2023 lopende contract van Félix bij te activeren. Het toptalent is momenteel voor een bedrag van 120 miljoen euro op te halen bij de Portugese topclub. Manchester City is bereid om Félix een vijfjarig contract te bieden, met een jaarsalaris van zes miljoen euro. Met een verbintenis ter waarde van dertig miljoen hebben the Citizens momenteel de voorkeur van de enkelvoudig Portugees international.



Bij Benfica weet men dat het praktisch onmogelijk is om Félix komende zomer te behouden. "Als wij met spelers gaan zitten, zeggen zij: 'President, we kunnen ergens vijf miljoen euro verdienen. Dwing me niet hier te blijven'. Félix had een afkoopclausule van zestig miljoen en na twee of drie wedstrijden hebben we besloten die te verhogen naar 120 miljoen. Hij beslist met zijn familie of hij zal blijven", liet Benfica-president Luis Filipe Vieira doorschemeren in gesprek met verschillende Portugese media.



"Als iemand met 120 miljoen komt, hoeven we er niet over te dromen dat hij blijft. We doen er alles aan om te voorkomen dat hij vertrekt", vervolgt Vieira. Félix beleefde afgelopen seizoen met 20 doelpunten en 11 assists in 43 wedstrijden zijn definitieve doorbraak bij Benfica. "Maar de enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is door hem te verkopen en hem nog een jaar te huren. Als dat niet lukt, vertrekt hij. We hoeven verder niet te onderhandelen, dat wil hij niet. Hoe kan Benfica concurreren met een club die een nettosalaris van zes miljoen biedt?"