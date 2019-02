City voegt in China zevende filiaal toe aan voetbalimperium

De zogenaamde City Football Group heeft een zevende club aan zijn voetbalimperium toegevoegd.

Het Chinese Sichuan Jiuniu FC is overgenomen door het moederbedrijf van Manchester City, zo communiceert men via de officiële kanalen. De club uit het midden van het Aziatische land komt uit in de League Two, het derde niveau van het Chinese voetbal.

Sinds 2014 is men aan het bouwen aan het imperium van de City Football Group, die onder leiding staat van Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan uit de Verenigde Arabische Emiraten. In de jaren daarna heeft men New York City FC (de Verenigde Staten), Melbourne City (Australië), Yokohama F. Marinos (Japan), Club Atlético Torque (Uruguay) en Girona (Spanje) aan het imperium toegevoegd, waarvan Manchester City het eerste filiaal was.



"China is een hele belangrijke voetbalmarkt, waar we ons al een tijdje op focussen. We geloven sterk in de toekomst van het Chinese voetbal en hopen bij Sichuan Jiuniu talenten te kunnen ontwikkelen. Deze doelen zijn heel belangrijk. De focus ligt op de sportieve prestaties, die we willen verbeteren met onze kennis. Verder willen we een hechte band met de fans creëren en een belangrijke rol spelen in de gemeenschap. We kunnen niet wachten om deze samenwerking te beginnen", zo laat Ferran Soriano, algemeen directeur van de City Football Group, weten.



Sichuan Jiuniu is door de City Football Group aangekocht in samenwerking met UBTECH en China Sports Capital. UBTECH is een Chinees bedrijf, gespecialiseerd in robotica. De City Football Group had al kantoren in Shanghai en Shenzen, terwijl er in Peking reeds een jeugdacademie is opgezet. Dit heeft ermee te maken dat dertien procent van de City Football Group in handen is van China Media Capital, dat hier in 2015 een kleine driehonderd miljoen euro voor neertelde.