'City verzekert zich met 'man van 100 miljoen' van eerste zomerse versterking'

Manchester City heeft zijn eerste aanwinst voor seizoen 2019/20 bijna binnen, zo weet de Manchester Evening News vrijdagmiddag te melden.

De onderhandelingen tussen the Citizens en over Bruno Fernandes bevinden zich momenteel in de afrondende fase. De 24-jarige middenvelder stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van stadgenoot .

Fernandes heeft bij Sporting Portugal een afkoopclausule van honderd miljoen euro in zijn tot 2023 lopende contract staan. Het is onduidelijk of deze gelimiteerde transfersom op tafel gaat leggen, of dat men met os Leões een overeenstemming heeft bereikt over een lager bedrag. De club van trainer Marcel Keizer wilde afgelopen maand het contract van Fernandes naar verluidt nog aanpassen, om de afkoopclausule te verhogen naar 150 miljoen.



De aanvoerder van Sporting Portugal stond ook in de belangstelling van en Paris Saint-Germain, maar lijkt nu dus naar Manchester City te gaan verkassen. The Citizens waren op zoek naar een creatieve versterking voor het middenveld, daar Ilkay Gündogan voorlopig weigert om zijn tot 2020 lopende verbintenis te verlengen en mogelijk voor een zomers vertrek staat. Daarnaast houdt men rekening met het naderende vertrek van David Silva. In eerste instantie had de koploper van de Premier League de pijlen gericht op Frenkie de Jong, maar de -middenvelder koos voor een transfer naar .



Overigens is Fernandes niet de enige speler die komende zomer vanuit Portugal naar Manchester City moet komen. The Citizens willen zich ook graag versterken met João Félix, het wonderkind van dat door de gehele Europese top wordt begeerd. De negentienjarige aanvallende middenvelder zal ook niet goedkoop zijn, want zijn afkoopclausule bedraagt naar verluidt 120 miljoen.