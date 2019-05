City reageert stellig op 'totale onzin': "Het is allemaal een leugen"

Manchester City ontkent in alle toonaarden dat Josep Guardiola vanaf volgend seizoen de trainer van Juventus wordt.

Alberto Galassi, lid van de raad van bestuur van the Citizens, doet de geruchten over Guardiola af als 'totale onzin'. "Pep is onze coach en hij blijft bij ons", aldus het bestuurslid van City tegenover Sky Italia.

Diverse Italiaanse media berichtten over een overgang van Guardiola naar , waar hij de vertrokken Massimiliano Allegri zou gaan opvolgen. "Maar Pep heeft al gezegd dat het niet waar is. Hij snapt niet dat hij niet wordt geloofd. Het is allemaal een leugen", vertelt Galassi, die stelt dat La Vecchia Signora geen contact met City heeft opgenomen.



"De geruchten zijn nergens op gebaseerd", stelt de Italiaanse bestuurder. "Het eerste wat een serieuze club zou doen, is contact opnemen met de andere partij. Dat is niet gebeurd. Het is onmogelijk dat niets weet van zijn zogenaamd aanstaande presentatie bij Juventus, zeker als die al over een paar dagen is."



Galassi werd onlangs gezien met Pavel Nedved, sportief directeur bij Juventus, en voedde daarmee de geruchten over Guardiola. "Het klopt dat we gesproken hebben. We kennen elkaar al heel lang en hebben een leuk gesprek gehad. Maar dat ging niet over onze trainer. Het spijt me voor de supporters van Juventus, maar ze zullen op zoek moeten naar een andere coach", besluit Galassi.