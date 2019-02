City-held Agüero evenaart hattrick-record van Shearer

De Argentijnse spits van Manchester City beleefde een gedenkwaardige avond tegen Chelsea, wat met liefst 6-0 naar huis werd gestuurd.

De ontketende Sergio Agüero maakte er drie en evenaarde daarmee Alan Shearer, die recordhouder was met elf hattricks in de Premier League. In de eerste helft maakte de City-spits er al twee en kort na rust benutte hij een strafschop, waarmee hij officieel op gelijke hoogte is gekomen met de oud-spits van Southampton, Blackburn Rovers en Newcastle United.

City zette nog verder aan en won het duel uiteindelijk met 6-0, nadat Agüero in de 65e minuut onder een ovationeel applaus werd gewisseld. De Argentijn is topscorer aller tijden van zijn ploeg met 220 treffers. Vorige week waren dat er pas 214, want exact een week eerder leidde hij ook Arsenal naar de slachtbank met drie treffers (3-1 winst).

Met zijn tweede hattrick op rij is Agüero pas de vijfde speler die dat kunstje flikt in de Premier League. De vorige die dat presteerde was Didier Drogba. Hij deed dat in 2010 namens Chelsea tegen Wigan Athletic en West Bromwich Albion.

Voormalig Liverpool, Leeds United en Manchester City-spits Robbie Fowler staat derde in het totaalklassement met negen hattricks, terwijl Tottenham-ster Harry Kane (8) de enige andere nog actieve speler is die meer dan drie drieklappers op zijn naam heeft staan. Michael Owen en Thierry Henry besloten hun carrières met acht stuks en dat is er één meer dan Wayne Rooney, die tot zeven kwam, en twee meer dan Luis Suarez, die zes hattricks maakte namens Liverpool.

Twee goals van Raheem Sterling en één van Ilkay Gundogan maakten het feestje zondagavond compleet voor Manchester City, dat nu weer op doelsaldo koploper is in de Premier League. Liverpool heeft nog wel een wedstrijd tegoed en kan de leiding dus weer overnemen in een waarschijnlijk tot het laatste moment spannende titelstrijd.