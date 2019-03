City gaat door het stof en betaalt miljoenen na 'traumatische ervaringen'

Manchester City gaat slachtoffers van kindermisbruik dat in het verleden plaatsvond bij de Engelse club compenseren.

Voormalig jeugdtrainer Barry Bennell werd in 2018 veroordeeld tot dertig jaar celstraf vanwege seksueel misbruik, terwijl ook John Broome werd verdacht van het misbruiken van kinderen. Laatstgenoemde oud-jeugdtrainer overleed in 2010.



De Engelse topclub is ernstig in verlegenheid gebracht door de kwestie. Bennell werd vorig jaar veroordeeld na 43 aantijgingen. Hij zou tussen 1979 en 1990 verschillende jeugdspelers van City en Crewe Alexandra hebben misbruikt. In totaal hebben 86 personen aangegeven te zijn misbruikt door Bennell. Ook Broome werd in verband gebracht met kindermisbruik, maar wanpraktijken van Broome zijn nooit bewezen.



City heeft nu een compensatieregeling opgesteld om de slachtoffers te steunen, zo meldt de club. De slachtoffers van het duo komen volgens City in aanmerking voor een financiële compensatie, maar de club maakt niet bekend hoe hoog de bedragen zijn. Volgens verschillende Engelse media, waaronder de BBC , gaat het om miljoenen euro's schadevergoeding.



"We herhalen ons oprechte medeleven aan alle slachtoffers die deze onvoorstelbare traumatische ervaringen hebben moeten doorstaan. Alle slachtoffers hadden het recht om een volledige bescherming te verwachten tegen het leed dat is veroorzaakt door het kindermisbruik", aldus de landskampioen van Engeland dinsdagochtend in een statement.