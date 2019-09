"City-fans zaten in de pub aan het bier naar Liverpool en United te kijken"

Pep Guardiola legt zichzelf niet al te veel druk op als het gaat om het winnen van de Champions League met Manchester City.

De manager benadrukte maandag op de persconferentie dat de Premier League voor de supporters van zijn club belangrijker is dan het Europese miljardenbal. City speelt dinsdag thuis tegen Dinamo Zagreb, maar de wedstrijd is ondanks verlaagde toegangsprijzen niet uitverkocht.

"Het is de realiteit van onze club, we moeten het accepteren. Onze fans willen liever dat we voor de derde keer op rij kampioen worden dan dat we de winnen", verklaart Guardiola het gebrek aan animo onder City-fans. "Dat komt omdat deze club in het verleden nooit Champions League speelde. Onze fans zaten altijd in de pub aan het bier naar of te kijken. Dat is de cultuur van onze club, maar we maken daarin stappen."

City rijgt de laatste jaren de prijzen in Engeland aaneen, maar in de Champions League is de ploeg van Guardiola minder succesvol. "Ik zou ook niet willen dat we een keer in de finale komen en dan voor vijf jaar niet deelnemen", tempert de Spanjaard de verwachtingen.

"Ik heb het gevoel dat we dichter bij komen, maar dit toernooi is van hoog niveau, alles kan gebeuren."

Guardiola weigert zichzelf extra druk op te leggen. "Als ik de Champions League niet win, zal ik geen zelfmoord plegen. Ik kan alleen zeggen dat ik mijn best ga doen in de komende periode. Tijdens mijn eerste persconferentie bij City vroegen ze me: 'Je bent hier toch om de Champions League te winnen?' Ik zei: 'Ik heb gesproken met Khaldoon Al Mubarak (de voorzitter, red.) en Ferran Soriano (de algemeen directeur, red.), maar dat hebben ze niet gezegd.'"