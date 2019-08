Cillessen ziet Ajax als favoriet: "Het was niet zo dat de vlag uitging"

Jasper Cillessen is met Valencia in de groepsfase van de Champions League onder meer gekoppeld aan Ajax.

De keeper van het kijkt uit naar de ontmoeting met zijn voormalig werkgever en hoopt dat beide clubs de volgende ronde bereiken. "Het is speciaal om terug te komen in Amsterdam", reageert hij in gesprek met De Telegraaf .

Cillessen treft een aantal ex-ploeggenoten, onder wie Donny van de Beek. "Hij was de eerste -speler die een berichtje stuurde", vertelt de keeper, die aangeeft dat er veel ontzag is in voor Ajax. "In Europa een heel grote club, die afgelopen seizoen heel veel indruk heeft gemaakt. Het was dus niet zo dat de vlag uitging, omdat we Ajax hadden geloot. Het worden geen makkelijke wedstrijden."

Lees beneden verder

-winnaar kwam uit Pot 1, maar is volgens Cillessen niet de favoriet in de groep. "Als je ziet wat Ajax heeft gepresteerd, dan kun je die club ook de favoriet noemen. Om heel eerlijk te zijn, weet ik op dit moment te weinig van ", vervolgt de sluitpost.

"Simpelweg, omdat ik de Franse competitie niet echt volg. Het enige dat ik weet is dat hun sterspeler (Nicolas Pépé, red.) naar is gegaan. En voor de rest is het afwachten."

Cillessen verliet Ajax in de zomer van 2016 voor en zat daar drie seizoenen op de bank. Onlangs maakte hij de overstap naar Valencia, de club waarmee hij op 10 december terug zal keren in de Johan Cruijff ArenA. "Ik hoop dat het een mooie terugkeer wordt. Al houdt dat voor mij ook in dat we drie punten pakken. En die zullen de fans me vast niet gunnen. Dus dat de beste moge winnen. Het wordt sowieso een mooie voetbalavond, want de -avonden in de Johan Cruijff ArenA zijn magisch. Die kan ik me nog goed herinneren."