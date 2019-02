Cillessen: "Men vindt mij te lief en zegt dat ik oorlog moet maken"

Jasper Cillessen maakte woensdag een goede beurt bij Barcelona, wat zich op knappe wijze langs Sevilla vocht. Toch is een vaste basisplaats ver weg.

Barcelona poetste woensdagavond met een overtuigende 6-1 overwinning de 2-0 nederlaag die het eerder tegen de Andalusiërs leed weg en plaatste zich zodoende voor de halve finales van de Copa del Rey. Cillessen speelde in dat duel een hoofdrol door bij een 1-0 voorsprong een penalty van Éver Banega te stoppen, maar hij was ook betrokken bij het enige tegendoelpunt voor de Catalanen. Een foute pass leidde tot een onderschepping van Quincy Promes waaruit Sevilla de 4-1 kon maken.

Cillessen is daardoor gematigd tevreden met zijn optreden, al is hij wel blij dat hij een strafschop heeft kunnen stoppen. Nadat hij van de eerste 27 penalty’s die hij tegen kreeg er 26 moest doorlaten, werd hij bij de laatste 3 niet meer gepasseerd: "Mijn slechte penaltystatistieken hebben me nooit echt beziggehouden. Al heb ik natuurlijk wel veel op strafschoppen getraind. Ik ben hier een betere allround-keeper geworden, dus wellicht zijn dat net die procentjes waardoor ik de ballen nu wel stop. Misschien straal ik nu ook meer vertrouwen uit. Dat komt me van pas in de psychologische strijd met de penaltynemer", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf .



Cillessen ligt met Barcelona op koers voor zijn derde Copa del Rey op rij en het bekertoernooi is zijn enige kans om zich te onderscheiden. De keeper van het Nederlands elftal moet in de competitie en de Champions League voorrang verlenen aan Marc-André ter Stegen en kwam daardoor tot nu toe tot 'slechts' 28 optredens in de hoofdmacht van de Spanjaarden. De doelman wordt dan ook elke transferperiode in verband gebracht met een vertrek, maar is na het sluiten van de winterse markt nog gewoon actief in het Camp Nou.



Het gevoel dat hij steeds dichter bij een basisplaats komt en zijn wens om meer te spelen maken het voor Cillessen wel moeilijker om zich in de rol van reservekeeper te schikken: "Maar ik heb met mijn volle verstand voor vijf jaar getekend, dus vind ik dat je je aan de afspraken moet houden. Uiteraard zijn er mensen die me te lief vinden en zeggen dat ik oorlog moet maken. Dat zijn dezelfde mensen die je veroordelen áls je dan problemen veroorzaakt. In Groesbeek zeggen we: het is niet goed of het deugt niet."