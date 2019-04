"Cillessen keept laatste wedstrijden van het seizoen bij Barcelona"

Jasper Cillessen kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in LaLiga, maar hier lijkt in de komende weken verandering in te gaan komen.

kan zich aankomend weekend tegen tot kampioen van Spanje kronen en heeft daarna alleen nog de en de om voor te strijden. Volgens AS mag Cillessen in de laatste drie competitiewedstrijden van het seizoen de plaats van Marc-André ter Stegen overnemen van trainer Ernesto Valverde.

De Oranje-international is namelijk de vaste doelman in het Spaanse bekertoernooi en Barcelona speelt op 25 mei de finale tegen . De laatste keer dat Cillessen onder de lat stond was echter op 30 januari, toen de Catalanen in de halve finale van het toernooi afrekenden met . Om hem weer wat ritme op te laten doen en Ter Stegen rust te geven, zal Cillessen waarschijnlijk tijdens de laatste drie duels van het seizoen de honneurs waarnemen.



Dit betekent dat de doelman op 4 mei tegen zijn eerste competitieminuten van het seizoen gaat maken. Die wedstrijd valt ook precies tussen de twee halve finale-duels met in de Champions League in, waardoor Ter Stegen hoe dan ook wel wat rust kan gebruiken. In de aanloop naar de Copa del Rey-finale van eind mei keept Cillessen waarschijnlijk ook tegen en .



Cillessen is momenteel de enige speler in de selectie van Barcelona die nog geen minuut speelde in LaLiga. In het toernooi om de Copa del Rey kwam hij vooralsnog zesmaal in actie, terwijl hij ook tijdens de Champions League-wedstrijd tegen negentig minuten onder de lat stond. Namens het kwam hij in de huidige voetbaljaargang acht keer in actie.