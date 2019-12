Cillessen is er klaar mee: "Dat mag toch? Het houdt dan wel een keer op"

Jasper Cillessen heeft het naar zijn zin bij Valencia.

De doelman ruilde afgelopen zomer in voor een dienstverband bij los Che, waar hij in de afgelopen eerste seizoenshelft veel aan spelen toekwam.

De dertigjarige Oranje-international geeft toe dat het wennen was om weer vaak in actie te komen, ook qua belasting. "Ik moet elke dag top zijn. En ik ben niet snel tevreden."

"Maar ik mag tot dusver zeker niet klagen. Langzamerhand valt alles op zijn plek", zegt Cillessen in gesprek met de Gelderlander. Bij Barcelona speelde de doelman tweede viool achter Marc-André ter Stegen.

Cillessen heeft echter geen spijt van zijn transfer naar het Camp Nou. "Ik heb daar een fantastische tijd gehad en enorm veel geleerd. Op menselijk vlak en in sportief opzicht."

"Ik ben naar het buitenland gegaan. Van en Amsterdam naar Barcelona. Dat is een enorme stap. Ik moest de taal leren. De cultuur. De mensen. Er kwam veel meer hectiek op me af."

"Ik heb bij Barcelona getraind met wereldtoppers als Lionel Messi. Ik heb er veel prijzen gewonnen, dus het was fantastisch", aldus Cillessen, die ook meer media-aandacht kreeg in Spanje.

De doelman wordt door de buitenwacht weleens verweten dat hij nors kan overkomen na een kritische vraag. Cillessen geeft aan dat de wijze waarop vragen worden gesteld daar medeverantwoordelijk voor is.

"Ik ben het niet altijd eens met de zaken die gezegd worden. Dat mag toch? Er is vrijheid van meningsuiting. Als je dan tien keer dezelfde vraag krijgt, houdt het wel een keer op. Iedereen heeft een mening in het voetbal. Dat mag."

"Maar veel is onzin of onwetendheid. Je moet als topsporter een olifantenhuid hebben. Dat is niet altijd makkelijk, omdat de wereld met social media veranderd is. In mijn beleving is social media harder geworden", besluit Cillessen.