Cillessen: 'Ik begreep dat de bondscoach zich zorgen maakte'

Jasper Cillessen meldt zich komende maandag weer bij Oranje, nadat hij maanden geblesseerd heeft moeten toekijken.

De 31-jarige doelman scheurde op een training van Valencia een spier in zijn bovenbeen af, moest geopereerd worden en stond daardoor vier maanden aan de kant.

Uiteindelijk liep het herstel van Cillessen voorspoedig en staat hij inmiddels weer onder de lat bij Valencia, waardoor het EK met Oranje niet in gevaar lijkt te komen.

"Ik raakte vrijdag geblesseerd en wilde maar één ding weten: ga ik het EK halen? Ik begreep dat de bondscoach zich zorgen maakte. Dat is ook logisch, omdat hij niet direct alle informatie had", vertelt Cillessen in een interview met De Telegraaf.

Ondanks dat uit de scan bleek dat de blessure zwaarder was dan verwacht, werd hij gerustgesteld door de dokter dat een eventuele deelname aan het EK niet in gevaar zou komen. "Ik heb direct de knop omgezet en me op mijn operatie en revalidatie gefocust."



"Ik heb de bondscoach een aantal keren gesproken en ook feeling gehouden met bondsarts Edwin Goedhart en keeperstrainer Patrick Lodewijks. Ik kon ze gelukkig allemaal redelijk snel geruststellen", gaat de doelman van Valencia verder.

Hij maakte zich het meeste zorgen over het feit of hij wel weer tijdig zou gaan spelen. "Als je terugkomt na een blessure is het geen uitgemaakte zaak dat je gaat keepen. In mijn geval zeker niet, omdat ik daarvoor al reserve was. Maar als keeper moet je een beetje geluk hebben."



Cilessen keerde eind februari tegen Celta de Vigo (2-0 zege) direct terug in de basiself van Valencia en keepte ook in de drie daaropvolgende competitiewedstrijden.

De Boer heeft hem nu samen met Tim Krul (Norwich City) en Maarten Stekelenburg (Ajax) een plek gegeven in de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

"Tim heeft prima interlands gekeept en Maarten keept bij Ajax alsof hij nooit is weggeweest. Dat de bondscoach ons drieën heeft geselecteerd, vind ik wel prettig. Uiteraard niks ten nadele van Marco Bizot, want die doet het goed bij AZ, maar het is lekker dat ik in één keer de jongste keeper ben."