Christophe Galtier verbiedt 'heroïne van de jaren 2020' in kleedkamers Lille

Het gebruik van mobiele telefoons is voortaan verleden tijd in de kleedkamer van Lille OSC.

Volgens trainer Christophe Galtier is er sprake van een massale 'verslaving' aan mobiele schermen en is die ontwikkeling schadelijk voor het concentratievermogen van zijn spelers.

won de laatste twee wedstrijden in de en staat op de vierde plek, waardoor het volop verwikkeld is in de strijd om tickets voor Europees voetbal.

In de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Angers, die vrijdagavond wordt afgewerkt, maakt Galtier zijn besluit om schermen uit te bannen bekend op de persconferentie.

Meer teams

"Dit is een generatie, of beter gezegd, een samenleving, met een verschrikkelijke verslaving aan schermen, sociale media en apps. Het is de heroïne van de jaren 2020."

"Ik heb er veel over gelezen en veel discussies over gevoerd, en ik ben ervan overtuigd dat er sprake is van een verslaving aan deze schermen", wordt hij geciteerd door de Franse pers.

"Die schermen kunnen ervoor zorgen dat je vermoeid raakt of concentratieproblemen krijgt in de voorbereiding op een wedstrijd. We hebben onlangs, na een gesprek met de spelers, het besluit genomen om een uur voor de wedstrijd geen telefoons of schermen meer toe te staan in de kleedkamer."

"Dat is dus vanaf ongeveer 25 minuten voordat we beginnen aan de warming-up", vervolgt de trainer van de opponent van in de inmiddels afgeronde groepsfase van de .

"Ik weet bijna zeker dat er een ontwikkeling gaat plaatsvinden in de komende seizoenen die ertoe leidt dat kleedkamers een schermvrije zone worden, zodra de spelers binnenkomen."

Lees beneden verder

In Nederland kozen meerdere amateurclubs er in 2017 voor om mobiele telefoons te weren uit de kleedkamers. Daar was echter een andere reden voor dan de argumenten van Galtier.

Clubs kozen ervoor nadat een veertienjarige jongen uit Enschede zelfmoord pleegde, toen een naaktfoto van hem op Instagram verscheen.

Die foto was niet gemaakt in een voetbalkleedkamer, maar clubs waren er bang voor dat in kleedkamers foto's of video's gemaakt zouden worden van spelers waar later misbruik van gemaakt kon worden. De KNVB heeft geen vast beleid over het verbieden van mobieltjes.