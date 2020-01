'Christian Eriksen wil deze maand nog richting Serie A verkassen'

Christian Eriksen beschikt over een aflopend contract bij Tottenham Hotspur.

Dee spelmaker maakt vooralsnog geen aanstalten om zijn verbintenis in Londen te verlengen. Verschillende clubs werden in de afgelopen maanden dan ook in verband gebracht met de komst van de Deense international en The Athletic en The Telegraph menen nu te weten waar Eriksen zijn toekomst wil vervolgen.

De twee Engelse media berichten dat de middenvelder zijn zinnen heeft gezet op een winterse transfer naar . en waren ook in de markt voor Eriksen, maar hij zou zelf graag het liefst de overstap maken naar i Nerazzurri en directeur Giuseppe Marotta zou inmiddels de eerste gesprekken met zijn zaakwaarnemer achter de rug hebben.

Hoewel de 27-jarige voormalige Ajacied in de zomer transfervrij de overstap kan maken, wil hij volgens de berichtgeving graag in januari nog weg bij de club van manager José Mourinho.

De Portugese oefenmeester liet onlangs nog optekenen al te weten waar de toekomst van Eriksen zal liggen: "Maar dat ga ik niet zeggen. Ik weet wat hij gaat doen, want zijn communicatie met mij is volkomen open en eerlijk. We vertrouwen elkaar", vertelde hij vorige week aan de Engelse pers.

Die toekomst lijkt in ieder geval niet bij Tottenham te liggen, dat een aantal pogingen ondernomen zou hebben om Eriksen langer aan boord te houden. De voorstellen van de Londenaren, die bereid zijn om zijn salaris op jaarbasis te verhogen van vierenhalf miljoen euro naar tien à twaalf miljoen, werden allemaal naar de prullenbak verwezen door het kamp van de middenvelder.