Christian Eriksen ruilt Premier League na bijna zeven jaar in voor Serie A

Christian Eriksen is speler van Internazionale, zo maken i Nerazzurri bekend via de officiële kanalen.

De spelmaker komt over van , waar hij beschikte over een aflopend contract. Inter betaalt naar verluidt maximaal twintig miljoen euro om de Deen in te lijven en Eriksen heeft zijn handtekening gezet onder een tot medio 2024 doorlopend contract in het Giuseppe Meazza.

Eriksen, die volgende maand zijn 28e verjaardag viert, arriveerde maandagochtend al onder grote belangstelling in Milaan. De middenvelder kwam vervolgens zonder problemen de medische keuring door en is nu de derde winterse versterking voor de ploeg van trainer Antonio Conte.

Eerder werden Ashley Young en Victor Moses al overgenomen van respectievelijk en . Moses speelde de eerste helft van dit seizoen al op huurbasis voor .

Voor Eriksen komt er met zijn transfer een einde aan een dienstverband van bijna zeven jaar in Londen. De 95-voudig international van Denemarken ruilde in de zomer van 2013 in voor the Spurs, die destijds 13,5 miljoen euro voor hem betaalden.

Eriksen groeide na zijn komst uit tot een van de grote uithangborden van Tottenham en de middenvelder speelde in totaal 305 wedstrijden voor de huidige nummer zes van de Premier League.

Met zijn overstap komt er een einde aan weken van geruchten. Tottenham-manager José Mourinho toonde zich afgelopen weekend nog gefrustreerd over de situatie, aangezien hij voor het -treffen met niet meer over Eriksen kon beschikken.

"Ik wil er niks over zeggen. Het enige wat ik wél wil zeggen is dat deze situatie niet op 25 januari zou mogen gebeuren. En het is niet de schuld van Tottenham dat we ons op 25 januari in deze situatie bevinden."

"Ik kan alleen zeggen dat Eriksen, sinds ik hier ben, zich zeer, zeer professioneel heeft gedragen, jegens mij en jegens het team", was hij zaterdag duidelijk in de Engelse pers.

Inter hoopt door de komst van Eriksen serieus mee te kunnen blijven doen in de strijd om de Italiaanse landstitel, al kregen Milanezen in de afgelopen weken met gelijke spelen tegen Atalanta, Lecce en Cagliari wel enkele tegenvallers te verwerken.

De achterstand op koploper is met slechts drie punten desondanks te overzien. Eriksen is overigens mogelijk niet de laatste aanwinst voor Conte, aangezien Inter ook nog nadrukkelijk in de markt is voor Chelsea-spits Olivier Giroud.