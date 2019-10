Christian Eriksen reageert op vreemdgaan-geruchten over Jan Vertonghen

Bayern München trakteerde Tottenham Hotspur dinsdagavond op een 2-7 nederlaag.

In de Engelse roddelpers wordt de verklaring voor deze afstraffing niet alleen op het veld gezocht. Aan de overkant van Het Kanaal gaan al dagenlang geruchten dat Jan Vertonghen vreemd zou zijn gegaan met de vrouw van Christian Eriksen, waardoor er tweespalt in de kleedkamer van the Spurs zou zijn ontstaan.

Volgens de geruchten zou naast Eriksen en Vertonghen ook Harry Kane betrokken zijn geraakt bij de kwestie toen het van een opstootje kwam in de kleedkamer, waarbij Vertonghen uiteindelijk een blauw oog opgelopen zou hebben. Tottenham heeft naar verluidt naar aanleiding van het vreemdgaan ook besloten om de Belg geen nieuw contract aan te bieden, waardoor hij aankomende zomer transfervrij kan vertrekken.



Eriksen komt woensdagmiddag via Twitter echter met een duidelijke respons op de geruchten. Bij een van de artikelen die verwijst naar de zaak, plaatst hij de veelzeggende tekst 'bullshit'. Vertonghen laat middels een tweet met drie zorgelijk kijkende emoticons en een hartje voor Eriksen eveneens weten dat de geruchten naar het rijk der fabelen verwezen kunnen worden.



Vertonghen en Eriksen beschikken allebei over een aflopend contract bij Tottenham en de twee worden dan ook gelinkt aan een vertrek. Eriksen zou op weg zijn naar , terwijl Vertonghen al jarenlang in verband wordt gebracht met een terugkeer naar .

Mogelijk komt het echter toch nog van een nieuwe verbintenis voor de routinier: "Ik sta overal voor open, maar het is een kwestie tussen de club, de speler en zijn zaakwaarnemer. Laten we dus afwachten", vertelde manager Mauricio Pochettino eerder deze week over de contractsituatie van de Belg.