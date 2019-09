Chong verkoos Manchester United boven PSV en Feyenoord

Tahith Chong had in de zomer kunnen vertrekken naar PSV of Feyenoord. Het talent koos echter voor een langer verblijf in Manchester.

Beide Nederlandse clubs hadden interesse om Chong van United te huren, maar hij wil dus voor zijn kans gaan op Old Trafford. "Ole Gunnar Solskjaer zegt: blijf hard werken, je kansen zullen komen. Dat is fijn om te horen", zegt Chong in gesprek met Voetbal International.

"Er zijn een paar spelers weg bij (waaronder Romelu Lukaku, Alexis Sánchez en James Wilson, red.) en ik klim nu in de pikorde." De 19-jarige vleugelspeler maakte dit voorjaar zijn debuut in het eerste elftal van The Mancunians.

Chong vertelt dat hij geniet van het voetbal in Manchester. "Het is altijd wel leuk om terug te komen in Nederland, maar uiteindelijk moet ik doen wat ik het beste vind voor mezelf. Daarom heb ik besloten om te blijven."

Zijn contract verloopt na afloop van dit seizoen. "Natuurlijk zijn we in gesprek, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Het seizoen is nog lang en we zien wel wat er gebeurt. Er zijn heel veel wedstrijden die eraan komen en daar ga ik me op focussen."

Tahith Chong speelde jaren in de opleiding van , waarna hij in 2016 overstapte naar Engeland. Tot nu toe kwam hij vier keer in actie in een officiële wedstrijd van United.