Chong krijgt voor tweede jaar op rij eervolle onderscheiding bij United

Tahith Chong is donderdagavond verkozen tot Player of the Year bij de Onder-23 van Manchester United.

De negentienjarige vleugelaanvaller bleef Angel Gomes en James Garner voor in de prestigieuze verkiezing en volgt Demi Mitchell op als winnaar van deze award. Chong werd vorig seizoen al gekozen tot Young Player of the Year binnen de jeugdopleiding van .

De laatste speler die deze twee prijzen in opeenvolgende seizoenen wist te winnen, was Giuseppe Rossi in 2005 en 2006. Axel Tuanzebe wist beide prijzen ook eens te winnen, alleen niet in twee opeenvolgende seizoenen (2015 en 2017). "Het is een goed seizoen geweest. Ik had dit natuurlijk niet voor elkaar kunnen krijgen zonder mijn ploeggenoten en de staf, iedereen heeft me geholpen om er een goed seizoen van te maken", zo reageert Chong op de website van Manchester United op de uitverkiezing.



"Ik werk tijdens iedere training keihard, om er alles uit te halen. Wanneer ik mijn kans krijg, probeer ik die grijpen. Het belangrijkste is om hard te werken, maar ik geniet ook van het moment', stelt de jonge vleugelaanvaller. Chong maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United en speelde tot dusver vier officiële wedstrijden, waaronder in de tegen Paris Saint-Germain. Luke Shaw werd tegelijkertijd bij het eerste elftal gekozen tot Player of the Year.