Chong hoopt op meer kansen bij Manchester United

De gewaardeerde tiener maakte deel uit van de CL-selectie tegen Juventus en hoopt nu vaker bij het keurkorps van José Mourinho te worden gehaald.

Tahith Chong is slechts negentien jaar oud, maar de Nederlandse belofte lijkt voorbestemd om op termijn uit te groeien tot een vaste waarde in het eerste elftal van Manchester United. Mourinho haalde hem afgelopen zomer bij het eerste en mocht mee op trainingskamp in Amerika. Tot een debuut kwam het echter nog niet, al zat hij vorige maand wel op de bank tegen Juventus.

Nu hij voorzichtig van het grote werk heeft mogen proeven, laat hij weten uit te zijn op meer. In gesprek met MUTV noemt hij die CL-avond onvergetelijk. "Soms kunnen woorden niet beschrijven hoe je je voelt. Het was een geweldige ervaring om erbij te zijn. Ik trainde een dag tevoren en wist toen nog niet dat ik mee zou mogen. Uiteindelijk werd ik gebeeld en liet ik het goede nieuws gelijk aan mijn ouders horen. Het was een mooi moment voor ons allemaal en een beloning voor jarenlang hard werken."

Het spelen van vriendschappelijke duels vond hij in het voorseizoen al heel wat, maar de Champions League vraagt wat hem betreft om een andere voorbereiding. "Het is natuurlijk deels hetzelfde, maar ook weer anders omdat je weet hoe groot de belangen zijn. Daarom was het weer een nieuwe ervaring voor me en ik heb er van genoten. Het is geweldig om al onze spelers om me heen te hebben en te zien hoe zij zich klaarmaken."

Chong vervolgt: "Daar krijg ik ook meer ervaring van. Hier opgroeien maakt dat ik nog harder wil werken, of dat nu bij de Onder-19, de Onder-23 of het eerste elftal is. Ik wil alleen maar meer. Niet alleen voor mezelf, maar voor alle jongelingen bij de club. Misschien kunnen ze mij van de bank zien komen en zien dat het mogelijk is bij Manchester United. De club brengt graag jeugd en dat is geweldig om te zien."

Lees beneden verder

Chong denkt ook aan zijn interlandcarrière, waar hij in 2018/19 voor het eerst werd opgeroepen voor Nederland Onder-21 in november. "Dat was natuurlijk een eer om opgeroepen te worden en die stap te maken naar de Onder-21. Ook dat was een mooi moment voor mij en mijn familie."

Tegen Duitsland liep het elftal tegen een zware nederlaag aan. "Het was een grote wedstrijd en lastig omdat zij zich wel hadden gekwalificeerd voor het EK en wij niet. Daarom kwamen wij met een veel jongere groep en waren zij op volle kracht", analyseert hij de 3-0 nederlaag.

Toch ziet Chong ook pluspunten aan dat duel. "Het was een leermoment en het is goed om te zien dat Nederland terugkeert waar het hoort. Ook is het mooi om te zien dat jonge spelers de kans krijgen. Hopelijk kunnen we ons het volgende toernooi weer plaatsen en doorgaan op een hoog niveau."