Chong: "Het is allemaal een leerervaring en ik geniet er echt van"

Tahith Chong geniet dit seizoen enorm van het feit dat hij deel uitmaakt van de eerste selectie van Manchester United en profiteert ervan.

Manager Ole Gunnar Solskjaer is dit seizoen veel aangewezen op jonge spelers, als gevolg van een aantal blessures bij de ervaren spelers. Paul Pogba staat momenteel aan de zijlijn met een enkelblessure en komt niet eerder dan december weer in actie. Daarnaast zijn Luke Shaw, Nemanja Matic, Axel Tuanzebe, Diogo Dalot en Eric Bailly geblesseerd.

Chong is een van de spelers die dit seizoen vanwege hun afwezigheid een kans heeft gekregen. Tuanzebe, Mason Greenwood, Angel Gomes en James Garner behoren tot de andere jongelingen die dit seizoen hebben gespeeld.

"We hebben allemaal echt veel leercurvus en doen tot nu toe veel ervaring op", vertelt Chong in gesprek met Engelse media . "Het is echt geweldig en als je er alleen maar over nadenkt is het zijn van een speler van het eerste team iets waar je van droomt. De jongere jongens laten zich ook gelden, dus het is echt goed."

"De training is nu ook op een ander niveau. Zeker, de training en de wedstrijden zijn moeilijker, maar je blijft trainen en blijft wedstrijden spelen en je komt er wel. Je begint te wennen aan het tempo van het spel en, zoals is al zei, was het een goede ervaring voor ons."

Gevraagd hoe hij zich aanpast aan de snelheid in het eerste team als hij vanaf de bank invalt, reageert Chong: "Het is een van de dingen waar je aan went. Het is zo van: 'Oké, nu komt ik erin, ik moet eraan wennen en direct aan de wedstrijd beginnen.' Het is allemaal een leerervaring en ik geniet er echt van."

"Uitereaard hangt het echt van de wedstrijd af en hoe de wedstrijd verloopt, maar je instructies zijn gebasseerd op hoe de wedstrijd verloopt. Elke wedstrijd heeft andere instructies. De manager vertelt je ook dat je van de wedstrijd moet genieten en doen waar je goed in bent."