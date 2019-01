Chong beleeft 'speciaal moment': "Solskjaer zei dat ik dat moest doen"

Tahith Chong kijkt met een trots gevoel terug op zijn debuut bij Manchester United. Het 19-jarige talent kwam zaterdag in actie tegen Reading.

Chong maakte na 62 minuten voetballen zijn opwachting op Old Trafford als vervanger van Juan Mata. De 2-0 eindstand was op dat moment al bereikt, waardoor de debutant met volle teugen kon genieten van zijn debuut. "Het was een speciaal moment voor me. Ik heb hard gewerkt om hier te komen en mijn familie en de club hebben me daar goed bij geholpen", zo laat de jeugdinternational weten aan de officiële clubkanalen van Manchester United.



Wat zijn de speelkansen van debutant Chong bij Manchester United?



Chong kreeg van Solskjaer de opdracht te genieten van zijn debuut. "Ik was erg trots toen ik daar stond. Ik heb er heel erg veel plezier aan beleefd en de trainer zei ook dat ik dat moest doen", legt de op Curaçao geboren jongeling uit. "Hij zei dat ik er gewoon van moest gaan genieten, dat ik de bal moest opzoeken en er de goede dingen mee moest doen."



Het jonge talent kon na afloop al direct rekenen op de complimenten van zijn trainer. "Hij had twee of drie hele goede momenten, zo gaat dat als je nog jong bent. Als 19-jarige kan je in je eerste optreden de wedstrijd niet naar je hand zetten. Maar hij wist het publiek mee te krijgen en liet een glimp zien van wat hij kan. Dat heeft hij op de training al gedaan, trouwens", zo werd Solskjaer na de bekerzege geciteerd door de Manchester Evening News .