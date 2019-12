Chievo-talent voedt geruchten: "Barcelona is de mooiste ploeg om naar te kijken

De gewilde tiener spreekt zijn wens uit om het hoogste niveau te bereiken, nadat dit seizoen de aandacht van Europese topclubs te hebben getrokken.

Verona-middenvelder Emanuel Vignato heeft beschreven als de "mooiste ploeg om naar te kijken". Het zal de speculaties voeden over een mogelijke transfer naar Camp Nou volgend jaar.

Vignato doorliep de jeugdopleiding van de Italiaanse club en maakte in 2016 de overstap naar het eerste elftal, maar hij heeft moeten wachten op zijn doorbraak bij de club.

De negentienjarige vleugelspeler kwam afgelopen seizoen tot slechts tien wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf, en Chievo degradeerde uit de .

Hij dit seizoen echter een vaste waarde in het elftal van Michele Marcolini. Hij kwam in elf Serie B-wedstrijden in actie en hij helpt zijn club om mee te strijden voor een onmiddelijke terugkeer op het hoogste Italiaanse niveau.

Vignato wordt alom geprezen voor zijn prestaties, waarbij , en Barcelona de afgelopen maanden allemaal in verband gebracht met zijn komst. is ook gelinkt aan de Italiaanse jongeling, wiens huidige contract komende zomer afloopt.

De jeugdinternational praat nu zelf over zijn ambities voor de toekomst. "Waar zie ik mezelf over tien jaar? Ik hoop zo hoog mogelijk te spelen met een sterk team", vertelt Vignato exclusief aan DAZN . "Barcelona is de mooiste ploeg om naar te kijken, Josep Guardiola is de beste coach."

De legendarische Braziliaanse spelers waren de belangrijkste inspiratiebronnen toen Vignato jong was. "Ik heb zoveel video's gezien op YouTube van zoveel spelers. Ronaldinho, Kaká en Ronaldo (de Braziliaan, red.) zijn degenen die ik heb meest heb gezien."

Over de surrealistische ervaring om zijn naam te zien in Chievo's selectie in de nieuwste editie van FIFA, vervolgt Vignato: "Ik kies mezelf nooit bij FIFA, ik speel altijd met sterkere teams."