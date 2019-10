Chiellini: "Wij voetballers maken altijd de grote fout door dat te denken"

Giorgio Chiellini denkt na over het leven na zijn actieve loopbaan, maar de 35-jarige verdediger van Juventus wil geen overhaaste beslissingen nemen.

Chiellini, die nog een paar jaar wil voetballen, ziet zichzelf niet direct als trainer aan de slag gaan. Een baan als directeur lijkt hem aantrekkelijker.

"Ik speel nog een paar jaar, maar langer niet", zegt Chiellini, die wegens een zware kruisbandblessure nog maanden uit de roulatie is, in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Een baan als directeur lijkt me wel wat. Ik wil daar echter niet te snel over beslissen. Wij voetballers maken altijd de grote fout door te denken dat we daar gelijk klaar voor zijn als we gestopt zijn met voetballen."

Chiellini legt uit waarom hij niet happig is op een baan in de trainerswereld. "Afkicken van het voetbal zal niet makkelijk zijn, maar het leven van een trainer lijkt me ook weer geen pretje. Een goed tactisch systeem is tegenwoordig niet langer goed genoeg. Trainers moeten vandaag de dag ook goede psychologen en motivators zijn."

"Een directeur kan een beheerder zijn van een bedrijf waar misschien vijftig tot zestig mensen werkzaam zijn", aldus Chiellini, die nog eens uitlegt waarom het trainerschap hem schrik aanjaagt. "Het is allesomvattend. Je moet je trainerspapieren halen, maar aan de andere kant moet je ook kunnen omgaan met de druk."

"En je moet als trainer ook een hoop opofferen. Voor die mate van verantwoordelijkheid voel ik momenteel niet veel", zo besluit de routinier, wiens contract bij volgend jaar afloopt.