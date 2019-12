Chelsea's transferban opgeheven: Wie wil de club nu halen?

Het CAS heeft de transferban van Chelsea gehalveerd, hetgeen betekent dat de Londenaren in januari alweer de markt op mogen om spelers te kopen.

is back in business. Op vrijdag werd bekend dat de club de transfermarkt weer mag betreden en dat is het ook van plan.

Momenteel draait het prima bij the Blues, dus de noodzaak is er niet direct, maar wat extra versterkingen zijn natuurlijk niet verkeerd voor trainer Frank Lampard, die het nu van een mix van jonge talenten en opgeleefde routiniers moet hebben.

Chelsea staat op dit moment vierde in de Premier League en weet zich verzekerd van overwintering in de als het volgende week in eigen huis afrekent met .

Toch wil de trainer graag wat extra opties toevoegen aan zijn team. Chelsea zag de strafvermindering al aankomen en heeft daarom een aantal potentiële winteraanwinsten op een lijst gezet.

's Jadon Sancho staat bovenaan die wensenlijst, al zijn the Blues zich ervan bewust dat zich ook in de race gaat mengen en dat er vermoedelijk een clubrecord nodig is om de vleugelaanvaller te kopen.

Ook de gewenste nieuwe linksback Ben Chillwell van zal een lieve duit kosten in de winterse transferperiode. The Foxes presteren uitstekend met een voorlopige tweede plaats in de Premier League, dus zal men niet zomaar een sterkhouder laten gaan.

Een zomertransfer naar Stamford Bridge lijkt derhalve waarschijnlijker, maar ook dan zal hij niet goedkoop zijn om in te lijven.

Nathan Aké is een veel haalbaarder optie, want Chelsea heeft een terugkoopclausule voor de Nederlandse centrumverdediger van , die wordt geadoreerd door Lampard.

Toch moet de club dan wel het dubbele betalen van de twintig miljoen die Bournemouth in 2017 voor de 24-jarige Oranje-international neertelde.

Het Duitse duo Kai Havertz en Timo Werner staat ook op de wensenlijst, maar zij zullen ondanks veelvuldige speculatie niet beschikbaar zijn voor een winterse transfer.

Momenteel lijkt Chelsea sowieso niet in de positie om de middenvelder van of de spits van te kopen, want vrijwel de gehele wereldtop heeft hen op de radar staan.

Mogelijk dat the Blues meer succes hebben bij Genk's Sander Berge. De Noorse middenvelder is weliswaar ook gewild bij en , maar lijkt een voorkeur voor Londen te hebben.

Daarnaast is een bod op 's vleugelaanvaller Wilfried Zaha niet uitgesloten. Hij wil vertrekken en zijn zaakwaarnemer heeft aangegeven open te staan voor 'alle clubs uit de Engelse top 6'.

Chelsea zal echter niets overhaasten. De club is zonder meer bereid stevig te investeren, maar zet daarbij wel in op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Het bestuur wil zorgen dat de weg van de jeugd naar de hoofdmacht open blijft nu Lampard dit eindelijk mogelijk heeft gemaakt na tig moeizame jaren.

Iemand als Conor Gallagher staat bijvoorbeeld alweer klaar om zijn kans te pakken op Stamford Bridge, waar de trainer en assistenten onder de indruk zijn van de aan Charlton Athletic verhuurde middenvelder.

Er is echter genoeg geld op de bank, want de ploeg heeft voor meer dan 150 miljoen euro opgehaald aan spelersverkopen in de zomer van 2019. Dit komt vooral dankzij het vertrek van Eden Hazard, maar ook diverse verhuurde spelers die in de zomer definitief zijn afgevloeid.

Daarnaast weet de club nu al dat Alvaro Morata's huurperiode bij na dit seizoen permanent wordt gemaakt voor een som van zo'n 65 miljoen euro, terwijl Pedro en Marcos Alonso vermoedelijk ook vertrekken.

Tegelijkertijd wil voormalig Chelsea-trainer Maurizio Sarri graag proberen om Emerson Palmieri naar te halen, al is niet zeker of de vleugelverdediger open staat voor een overstap naar Turijn.

Olivier Giroud denkt vermoedelijk wel aan een snelle transfer, want hij dreigt zijn EK-plekje bij de Franse selectie te verspelen als hij niet meer speeltijd krijgt. De 21-jarige CSKA Mouskou-spits Fyodor Chalov is dan een potentiële vervanger bij Chelsea.

Chelsea is dus niet van plan om 'uit te geven om uit te geven' nu de transferban is opgeheven, maar fans kunnen toch de nodige actie verwachten nu Lampard voor het eerst de kans krijgt om zijn selectie met spelers van buitenaf te versterken voor de strijd met en Liverpool.