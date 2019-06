Chelsea zwaait goede bekende van Vitesse definitief uit

Eduardo Carvalho zal niet meer in het shirt van Vitesse bewonderen te zijn.

De 36-jarige doelman keerde na een huurbeurt van een jaar bij de Arnhemmers terug naar en komend seizoen gaat de routinier aan de slag in Portugal. Eduardo verlaat de Londenaren transfervrij en heeft getekend bij SC Braga.

Braga en Eduardo worden zodoende herenigd, want de keeper speelde eerder al 118 wedstrijden voor de club waar hij via de jeugdopleiding doorbrak. Later speelde de sluitpost ook nog voor Genoa, , Medipol en Dinamo Zagreb. In 2016 haalde Chelsea hem naar Stamford Bridge, maar de keeper heeft nooit een duel in de hoofdmacht gespeeld.



De 36-voudig international van Portugal, die met zijn land in 2016 het EK in Frankrijk won, werd vorig jaar door Chelsea gestald bij . De veteraan was lange tijd de eerste keus van trainer Leonid Slutsky, maar moest uiteindelijk zijn plekje afstaan aan Remko Pasveer. Eduardo speelde in totaal 34 wedstrijden voor Vitesse, waarbij hij in 5 duels onpasseerbaar bleek.