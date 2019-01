Chelsea zet definitief streep door winters vertrek van begeerde Hudson-Odoi

Ondanks de nadrukkelijk interesse van Bayern München laat Chelsea de jonge Callum Hudson-Odoi deze maand niet vertrekken.

Maurizio Sarri, manager van the Blues, geeft op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Bournemouth te kennen dat de achttienjarige aanvaller deze transferwindow zeker op Stamford Bridge zal blijven.

"Hij is een van de beste achttienjarige spelers van Europa, dus het is heel lastig. De club heeft me laten weten dat hij deze maand in ieder geval niet op de markt is. Misschien dat hij ook in de zomerse transferwindow niet op de markt zal zijn, zo hebben ze me laten weten. Hudson-Odoi zorgt niet voor frustraties, hij doet het heel goed in de wedstrijden en op de trainingen", tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Sarri.



"Ik ben heel blij met hem, maar niet met deze situatie uiteraard. Iedere grote club in Engeland heeft met dergelijke problemen te maken. Het is niet gemakkelijk om jonge spelers te behouden", gaat de Italiaanse oefenmeester verder. Volgens de laatste berichten had Bayern München een bedrag van 40,5 miljoen euro over voor de jonge aanvaller, wiens contract bij Chelsea nog loopt tot medio 2020. De Engelse topclub hoopt Hudson-Odoi langer aan zich te kunnen binden.



"Ik weet niet of hij hier gelukkig mee is, ik kan alleen wat zeggen over zijn prestaties op het veld. Op het veld is hij momenteel fantastisch", stelt Sarri over Hudson-Odoi, die dit seizoen twee doelpunten en vier assists verzorgde in elf wedstrijden. "Je ziet dat hij steeds beter wordt op het veld. Ik denk dat hij niet alleen de toekomst van deze club is, maar ook de toekomst van het Engelse voetbal."