Chelsea zal overgang Sarri naar Juventus niet blokkeren

The Blues weten niet zeker of de Italiaan zich blijft inzetten voor de club en zouden hem deze zomer toestaan naar Turijn te laten vertrekken.

zal manager Maurizio Sarri niet in de weg staan als hij de club deze zomer wil verlaten, hoewel ze zullen informeren dat ze ruim vijfenhalf miljoen euro moeten betalen om hem over te nemen. Goal begrijpt dat de verantwoordelijken van the Blues een hoofdtrainer willen die gepassioneerd is om in West-Londen te werken om hen naar het volgende seizoen te leiden.

Publiekelijk heeft de voormalige trainer van SSC erop aangedrongen dat hij zich blijft inzetten voor de Engelsen, maar privé zijn er twijfels binnen de bestuurskamer van Chelsea of dat wel het geval is. Sarri zal na de -finale van volgende week woensdag een onmoeting hebben met de directeuren van de club om garanties te krijgen over zijn toekomst. De interesse van de Juventus in de zestigjarige zou er voor kunnen zorgen dat the Blues zelf een beslissing moeten nemen over zijn toekomst.

De Italiaanse landskampioen is op zoek naar een vervanger voor de vertrekkende Massimiliano Allegri en ondanks berichten dat Josep Guardiola hun voorkeur heeft, zijn er al stappen gezet om Sarri naar Turijn te halen. en hebben ook interesse getoond in de diensten van de Italiaan, maar het is duidelijk dat la Vecchia Signora zijn meest waarschijnlijke bestemming is als hij Chelsea deze zomer verlaat.

Sarri heeft nog steeds een sterke reputatie in Italie, waar velen zijn eerste seizoen in Engeland, waarin hij zijn nieuwe club naar de derde plaats leidde in de Premier League en de finales van zowel de Europa League als de , als succesvol bestempelen.

Een aanzienlijk deel van de Chelsea-fans is het daar niet mee eens, waar Sarri regelmatig is uitgefloten door supporters tijdens de tweede seizoenshelft. Moch Sarri vertrekken, dan is voormalig Chelsea-middenvelder Frank Lampard de grootste kandidaat om hem te vervangen. Hij leidde Derby County naar de play-off-finale in het Championship in zijn eerste seizoen als manager.

The Rams eindigden als zesde in de reguliere competitie en troffen in de halve finale Leeds United. Over twee wedstrijden was Derby met 4-3 te sterk en nu wacht maandag in de finale op Wembley Aston Villa voor een plaats in de Premier League volgend seizoen.

Naast dat Lampard een legende is van de club, wordt de interesse van Chelsea in hem gezien dat de club op zoek is naar een coach met ervaring in het coachen van jonge spelers in het licht van hun mogelijke transferverbod.

Lampard had dit seizoen de leiding over Chelsea-huurlingen Mason Mount en Fikayo Tomori bij Derby, waar beide spelers een sleutel waren in het succes op Pride Park. Mocht Chelsea in de komende twaalf maanden geen spelers aantrekken, dan is het de verwachting dat Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi en Reece James meer kansen krijgen om indruk te maken en zou Lampard de perfecte mentor in de dug-out kunnen zijn.