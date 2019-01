Chelsea wint na dubbelslag Morata; drie Nederlandse assists bij Swansea

Dankzij een dubbelslag van Álvaro Morata heeft Chelsea de laatste 32 van de FA Cup bereikt. The Blues waren met 2-0 te sterk voor Nottingham Forest.

Chelsea - Nottingham Forest 2-0

Slechts drie basisspelers van het duel met Southampton (0-0) verschenen bij Chelsea ook tegen Nottingham Forest aan de aftrap: David Luiz, Ross Barkley en Álvaro Morata. Verder had ook Callum Hudson-Odoi, die hevig in verband wordt gebracht met een transfer naar Bayern München, een basisplaats. Chelsea, dat de afgelopen weken zeer moeizaam tot scoren komt, kreeg na een halfuur spelen een gouden mogelijkheid om de score te openen, nadat Ruben Loftus-Cheek werd gevloerd in het strafschopgebied. Cesc Fàbregas faalde in zijn mogelijk laatste wedstrijd voor the Blues echter vanaf elf meter.



Vijf minuten na rust kwam Chelsea alsnog tot scoren. De geplaagde Morata liep een uitstekende voorzet van Hudson-Odoi bij de eerste paal binnen. Tien minuten later was de Spanjaard andermaal trefzeker. Opnieuw was Hudson-Odoi de aangever voor Morata, die de score met het hoofd wist te verdubbelen. Vijf minuten voor tijd kreeg Fàbregas nog een publiekswissel van Sarri, die hem naar de kant haalde voor N’Golo Kanté. Het heeft er alle schijn van dat de Spaanse middenvelder binnen afzienbare tijd naar AS Monaco zal vertrekken.



Everton - Lincoln City 2-1

The Toffees namen op Goodison Park al snel afstand van Lincoln City, de huidige koploper van de League Two. Na twaalf minuten kopte Ademola Lookman een voorzet van Leighton Baines voorbij Lincoln-doelman Josh Vickers. Kort daarna was het andermaal raak voor Everton. Dominic Calvert-Lewin zette Bernard vrij in het strafschopgebied met een bekeken passje, waarna de Braziliaan geen problemen had om de marge te verdubbelen. De bezoekers gaven zich echter niet gewonnen en kwamen na een halfuur spelen op gelijke hoogte. Jordan Pickford keerde in instantie nog een kopbal, maar was vervolgens kansloos op de inzet van Michael Bostwick. In de tweede helft kreeg Everton via Gylfi Sigurdsson verschillende kansen om de score verder uit te breiden, maar het bleef op Goodison Park bij een benauwde 2-1 overwinning voor de thuisploeg.



Derby County - Southampton 2-2

The Saints leken op bezoek bij het Derby County al snel op rozen te zitten. Na vier minuten was Nathan Redmond al trefzeker namens de bezoekers uit het zuiden van Engeland. Nadat de middenvelder kort na rust de marge verdubbelde, leek Southampton verzekerd van de volgende ronde van de FA Cup. Tien minuten na tweede Southampton-treffer verzorgde Jack Marriott echter de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Het doelpunt gaf Derby County vleugels, want drie minuten later tekende Tom Lawrence voor de gelijkmaker. In het laatste halfuur kwam er geen winnaar meer van het duel, waardoor Derby County en Southampton binnenkort op herhaling moeten in het St. Mary’s Stadium.



Aston Villa - Swansea City 0-3

De jarige Leroy Fer had met twee assists een belangrijk aandeel in de uitstekende bekerzege van the Swans in Birmingham. Het team van manager Graham Potter nam na twee minuten al de leiding: na voorbereidend werk van Mike van der Hoorn was Courtney Baker-Richardson sneller dan Lovre Kalinic en rondde hij af. Twee minuten na rust verscheen de 0-2 op het scorebord op Villa Park: Nathan Dyer verzilverde een heerlijke pass van Fer. De Nederlander stond ook aan de basis van de derde treffer van de Welshmen: Jay Fulton was de doelpuntenmaker. Erwin Mulder en Anwar El Ghazi stonden net als Fer negentig minuten op het veld; Van der Hoorn werd vlak voor tijd gewisseld.